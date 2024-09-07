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Zelikman
Apple может выпустить собственные 5G-модемы уже в следующем году
Таким образом компания хочет снизить зависимость от действующего поставщика в лице Qualcomm

  Apple ведет разработку собственных 5G-модемов, стремясь сократить зависимость от Qualcomm, но точные сроки перехода компании пока не определены. В настоящее время iPhone получает модемы от Qualcomm, однако есть вероятность, что фирменные модемы Apple будут выпущены уже в следующем году.

  Ранее сообщалось, что Apple может представить свои модемы 5G вместе с iPhone SE 4, который, как ожидается, появится в первой половине будущего года. Это подтверждает предположения о том, что компания смогла преодолеть сложности, связанные с разработкой своего модема. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что объемы поставок собственных 5G-модемов Apple достигнут 35-40 миллионов единиц к концу следующего года.

  Куо также ожидал, что поставки возрастут до 90-110 миллионов устройств в 2026 году и до 160-180 миллионов в 2027. По его данным, Apple планирует выпустить две новые модели iPhone с собственными 5G модемами, одной из которых может стать iPhone SE 4, а второй — предположительно iPhone 17 "Air", который должен появиться в третьем квартале следующего года, возможно, вместе с новой линейкой iPhone 17 в сентябре.

  Как было отмечено ранее, Apple зависит от Qualcomm в вопросах поставок 5G-модемов и, как и в случае с переходом от Intel к собственным чипам, компания собирается сменить текущего поставщика. Она уже подписала контракт с Qualcomm на модемы до 2026 года, что дает Apple еще несколько лет перед тем, как она полностью перейдет на свои разработки.

  В 2019 году Apple приобрела значительную часть бизнеса по производству модемов Intel. Ранее сообщалось, что темпы производства 5G-модемов Apple могут быть медленнее, чем у Qualcomm, однако компания рассчитывает на успех благодаря уникальным технологиям. Также упоминалось, что модем будет интегрирован в саму систему на чипе (SoC), что позволит сэкономить пространство в iPhone.

#смартфоны #apple #технологии #iphone #qualcomm #модемы
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