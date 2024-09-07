Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российская армия разрушила мост на трассе Е-50 на Покровском направлении
Через данный мост осуществлялось снабжение украинской группировки в самом городе

  На сегодняшний день российские войска концентрируют свои усилия на блокировке группировки ВСУ в Покровске и его окрестностях. Недавно российские вооруженные силы начали контролировать западные выезды из города, и теперь появились сведения о существенном разрушении моста на трассе Е-50, который эксплуатировался украинскими частями для перевозки военных грузов из Днепропетровской области.

  По словам аналитиков, именно через этот мост Украинские вооруженные силы перебрасывали в Покровск свои силы, технику и снаряды. Поэтому разрушение этого ключевого транспортного узла значительно ухудшит позиции вооруженных сил Украины в данной зоне линии соприкосновения. Доставка подкреплений станет более сложной задачей, что может привести к ослаблению сопротивления украинских вооруженных сил.

  Следует подчеркнуть, что данный мост на выезде из Покровска был выведен из строя лишь после проведения двух мощных атак. Первая атака состоялась ранним утром 5 сентября, а повторный удар был нанесён уже поздно вечером того же дня.

  Недавно поступили данные, что украинское командование направило дополнительные силы в Покровск. При этом сообщается, что для защиты этого города президент Зеленский дал разрешение командующему украинскими силами Сырскому задействовать стратегические резервы. Тем не менее, вопреки прогнозам киевских военачальников, российская армия пока не приступила к активному штурму Покровска. Вместо этого, как указывают местные источники, они старается обойти город. Для достижения этой цели российские войска выдвигаются к высотами между Цукурино и Горняком. Украинские военные подчеркивают, что в случае успешной реализации планов российской армии, и без того сложная ситуация с ВСУ в Покровске станет критической.

#сво #всу #армия #бои #удары #покровск
+
Написать комментарий (0)
США с партнерами разработают замену для ЗРК С-300 и авиаракет Р-27 ВСУ
Херсон превращается в пустынный город: население сократилось в семь раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
4
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
2
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
10
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
+
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
+
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
5
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
86
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
18
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
16
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
8
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
3

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
12:37
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
exdelolz
12:37
Nvidia сохраняла период релизов в 2 года уже на протяжении многих поколений, вряд ли 5090 будет перенесена на 2025. Сразу покупаю как только появится.
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
SlyBiBi
12:37
Вы - рекламасты, как педерасты! Ссать на вас ДУСТ-ом, чтоб "склеили ласты" !
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Олег Тимофеев
12:32
Настал момент грабежа Украины по полной ату ее.
Российская армия вновь нанесла удары по логистическим узлам ВСУ
Олег Тимофеев
12:31
Энергетика потом финансы и бить по инфе не понадобиться само все встанет. Денег не получают вновь мобилизованные и это только начало . Где белорусские хакеры?
Российская армия вновь нанесла удары по логистическим узлам ВСУ
Олег Тимофеев
12:29
Не даром сравнивают с панелями. Как однако примитивен бизнес. Похож на безголовую курицу.
BMW тестирует мини-ветряную электростанцию компании Aeromine
Артём Николаев
12:22
Какой же всё-таки народ тупой и ленивый. Биток был придуман в противовес банкам, но нет, буратины всё равно хотят кому-то отдать свои деньги, лишь бы мозг не включать и спихнуть ответственность. Цифро...
Швейцарский банк ZKB теперь предлагает услуги торговли и хранения биткоинов и эфиров
Chihonya
12:21
Ему уже втащить пора, тащуну рекламному)
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
beltar
12:20
Дешевле отдать хохлам, чем модернизировать, сам танк должен пробиваться даже 57 мм пушкой, при наличии современных боеприпасов. А 115 мм пушка Т-62, как и любые гранатометные выстрелы, прикрученные к ...
Германия и Дания передадут Украине 77 танков Leopard 1A5
Апшеронский скакел
12:17
Так ты и так опустился ниже плинтуса
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем