Через данный мост осуществлялось снабжение украинской группировки в самом городе

На сегодняшний день российские войска концентрируют свои усилия на блокировке группировки ВСУ в Покровске и его окрестностях. Недавно российские вооруженные силы начали контролировать западные выезды из города, и теперь появились сведения о существенном разрушении моста на трассе Е-50, который эксплуатировался украинскими частями для перевозки военных грузов из Днепропетровской области.

По словам аналитиков, именно через этот мост Украинские вооруженные силы перебрасывали в Покровск свои силы, технику и снаряды. Поэтому разрушение этого ключевого транспортного узла значительно ухудшит позиции вооруженных сил Украины в данной зоне линии соприкосновения. Доставка подкреплений станет более сложной задачей, что может привести к ослаблению сопротивления украинских вооруженных сил.

Следует подчеркнуть, что данный мост на выезде из Покровска был выведен из строя лишь после проведения двух мощных атак. Первая атака состоялась ранним утром 5 сентября, а повторный удар был нанесён уже поздно вечером того же дня.

Недавно поступили данные, что украинское командование направило дополнительные силы в Покровск. При этом сообщается, что для защиты этого города президент Зеленский дал разрешение командующему украинскими силами Сырскому задействовать стратегические резервы. Тем не менее, вопреки прогнозам киевских военачальников, российская армия пока не приступила к активному штурму Покровска. Вместо этого, как указывают местные источники, они старается обойти город. Для достижения этой цели российские войска выдвигаются к высотами между Цукурино и Горняком. Украинские военные подчеркивают, что в случае успешной реализации планов российской армии, и без того сложная ситуация с ВСУ в Покровске станет критической.