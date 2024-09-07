Новый вариант получил более слабый мотор на 150 лошадиных сил. За счет этого цена на данную модель снизилась на 400 тысяч рублей.

На официальном сайте Jaecoo в России опубликован обновлённый прайс-лист на кроссовер J7. Ранее он предлагался в пяти комплектациях, все с 186-сильным двигателем. Теперь же в ассортимент добавлена новая базовая версия с упрощённым оснащением и мотором, мощность которого снижена до 150 л.с. Это привело к снижению стартовой стоимости автомобиля на 400 тысяч рублей.

Большинство моделей Jaecoo J7 в России оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л.с. и 275 Нм, работающим в паре с семиступенчатым «роботом». Новая базовая версия, получившая название Urban, включает ту же моторную версию, но с пониженной мощностью в 150 л.с. При этом тяговые характеристики остались прежними. Согласно официальным данным, на динамику это не оказало влияния: переднеприводный J7, независимо от мощности, разгоняется до 100 км/ч за 9,4 секунды. Также сохраняется и уровень расхода топлива, который составляет 7,6 литра на 100 км в смешанном цикле.

Как и более дорогая версия Lifestyle, модификация Urban оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными фарами, четырьмя подушками безопасности и медиа-системой с экранами размером 10,25 и 13,2 дюйма. Также доступны обогрев передних сидений и отделка из искусственной кожи. Однако базовая версия лишилась нескольких функций, таких как камеры кругового обзора, передние парктроники, датчик дождя, электропривод крышки багажника, система памяти для водительского сиденья, обогрев второго ряда и возможность беспроводной зарядки.

До недавнего времени седан Chery Arrizo 8 на российском рынке комплектовался тем же двигателем. Тем не менее, в июле компания обновила ценовую политику для этой модели, сократив количество комплектаций с четырех до трех и исключив 186-сильный двигатель. На сегодняшний день цена на Arrizo 8 стартует от 2 850 000 рублей.