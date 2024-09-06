Это происходит на фоне того, что Поднебесная накануне осуществила рекордные закупки производственного оборудования

Правительства Нидерландов усовершенствовало контроль за дополнительными производственными машинами компании ASML. Совсем недавно, новейшие машины ASML, использующие ультрафиолетовый свет для создания схем и известные как EUV-сканеры, уже подверглись запрету на экспорт в Китай как со стороны Нидерландов, так и со стороны США. Тем не менее, старое оборудование было под контролем только американских властей, что породило сомнения в вопросах суверенитета Нидерландов, поскольку иностранное правительство влияло на продукцию, производимую в стране.

Нидерланды предприняли этот шаг после того, как Китай в июле этого года вложил рекордные 26 миллиардов долларов в закупку производственного оборудования. Несмотря на ограничения на EUV-сканеры, позволяющие максимально продвинутые технологии, старые DUV-сканеры все еще давали возможность китайским компаниям, таким как SMIC, создавать 7-нанометровые чипы. Министр торговли Нидерландов Ренетт Клевер пояснила, что с учетом технологических особенностей, экспорт этих станков представляет риски для безопасности. ASML подтвердила, что речь идет о TWINSCAN NXT: 1980Di и TWINSCAN NXT: 1970Di.

В модели 1980i, выпущенной в 1980 году, акцент сделан на разработке нескольких шаблонов. На сайте ASML о сканере упоминается, что это устройство "отвечает многочисленным требованиям к шаблону, предоставляя клиентам доступное решение для сложных узлов". Согласно нидерландским правилам экспортного контроля, первый уровень портфеля DUV от ASML полностью подпадает под лицензионные инструкции. Модель 1980i является самой экономичной среди иммерсионных DUV-сканеров, которые являются наиболее популярными в отрасли и могут производить более 6000 кремниевых пластин ежедневно. Эти устройства также могут быть усовершенствованы до въю-сканеров нового поколения при помощи специальных комплектов. После сегодняшнего объявления ASML потребуется запросить у правительства Нидерландов разрешение на экспорт, вместо обращения в правительство США.

Новые правила вводятся с завтрашнего дня. ASML сообщила, что, учитывая предыдущие обращения за разрешением у правительства США, влияние голландских санкций на финансовую ситуацию будет незначительным.