Местные компании продолжают приобретать высокопроизводительные графические процессоры в обход санкций и сдавать их в аренду

Услуги аренды графических процессоров искусственного интеллекта от NVIDIA в Китае значительно увеличились, так как небольшие облачные сервисы предлагают AI-чипы по гораздо более низким ценам, чем в самих Соединённых Штатах. Это становится обходным путем к американским санкциям и способствует развитию регионального сектора.

Децентрализация AI-ускорителей находит все больше сторонников, особенно в регионах, затронутых американскими ограничениями, как, например, Китай. В условиях нарастающего интереса к искусственному интеллекту на китайских рынках, регион обнаружил новые возможности, чтобы обойти ограничения, и один из эффективных методов доступа к передовым графическим процессорам — их аренда. Ранее стало известно, что китайские специалисты в области ИИ успешно получают чипы Nvidia, работая с определенными мировыми брокерами и используя криптовалюту для обеспечения анонимности своих финансовых операций.

Согласно новым данным Financial Times, китайские CSP начали предлагать свои услуги аренды оборудования, причем цены на них существенно ниже, чем в США. Например, небольшие китайские компании предлагают аренду серверов на базе восьми графических процессоров NVIDIA A100 AI за всего $6 в час, в то время как в Соединенных Штатах такая же конфигурация стоит около $10, что ознаменует собой снижение цен на 40%.

Интересно, что даже несмотря на ограничения, накладываемые США, графические процессоры NVIDIA H100 и A100 доступны в Китае, что позволяет китайским компаниям предлагать аренду по более низким ценам. Основатель одного из китайских стартапов утверждает, что в стране имеется более 100 000 ускорителей NVIDIA H100, и они активно продаются на различных платформах, таких как Xiaohongshu и Taobao от Alibaba. Из-за компактных размеров чипов, их контрабанда осуществляется по всей территории страны.