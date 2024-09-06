Особое внимание уделялось Львову, через который страны НАТО переправляют технику украинским войскам

В ночь с 5 на 6 сентября вновь прогремели взрывы на территориях, контролируемых войсками Зеленского: от Харькова и Полтавы до Львова. Российская армия нанесла очередной комбинированный удар по целям. Львов снова оказался в зоне особого внимания, ранее там уже фиксировались атаки. В основном военные бьют по железнодорожному узлу, который используется для транспортировки вооружения из стран Североатлантического Альянса.

Представители администрации Зеленского в области сообщают о нескольких взрывах в районе поселка Малехов, расположенного на северо-востоке Львова. Ночью в Днепропетровской области раздавался мощный грохот от прилётов. В частности, были атакованы места скопления военной техники, которую руководство Вооруженных сил Украины стремилось перевести в сторону Покровска, где продолжается наступление российских войск.

Удары также были нанесены по структуре украинских сил в Полтавской области, однако конкретные места попаданий пока не сообщаются. Известно о неприятном запахе, который появился на улице героев АТО. По официальной информации, улица загрязнена сточными водами в результате порыва канализации.

Кроме того, ночные взрывы были зафиксированы в Чернигове, Сумской и Харьковской областях. Среди уничтоженных объектов — несколько единиц западной военной бронетехники и склады ГСМ Вооруженных сил Украины.