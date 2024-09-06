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Zelikman
Acer представила свои новые игровые и интеллектуальные мониторы
Самый скоростной монитор может похвастаться частотой обновления в 600 Гц

  Acer расширяет свою коллекцию мониторов, представляя новую серию игровых моделей Nitro и смарт-мониторов, которые ориентированы на широкий круг пользователей. В центре внимания находятся мониторы Nitro, обладающие невероятной скоростью — 600 Гц у модели XV240 F6, 520 Гц у XV270 F5 и 500 Гц у WQHD XV270U F5. Ценовые категории находятся в диапазоне от $349,99 до $799,99. 

  Стоит начать с игровых моделей Nitro UltraSpeed, которые нацелены на геймеров. Эти экраны рекламируются как одни из самых скоростных на рынке. Частота обновления на 24-дюймовом Nitro XV240 F6 может достигать внушительных 600 Гц. Этот FHD монитор демонстрирует время отклика G-to-G всего 0,1 мс, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3. Использование панели TN позволяет добиться такой высокой частоты обновления, придавая первостепенное значение скорости, в отличие от IPS панелей, применяемых в других современных моделях.



  К серии игровых мониторов Nitro добавляются новые модели. В первую очередь 27-дюймовый XV270 F5, который оснащён FHD IPS панелью с частотой обновления 520 Гц и временем отклика G-to-G 0,5 мс. Этот монитор также поддерживает HDR10, достигает пиковой яркости 400 нит и имеет динамическое соотношение контрастности 100 000 000:1.

  Кроме того, доступен XV270U F5, также с 27-дюймовым WQHD IPS дисплеем, частотой обновления 500 Гц и временем отклика G-to-G 0,5 мс. Он оснащён сертификацией HDR10, охватом цветового пространства 99% для sRGB, яркостью 250 нит и аналогичным коэффициентом контрастности 100 000 000:1. 

  Все три модели поддерживают AMD FreeSync Premium для плавного геймплея без разрывов. В дополнение к игровым устройствам, линейка Acer включает два универсальных смарт-монитора.

  Acer заявляет, что 31,5-дюймовый 4K-монитор CS322QK Smart Monitor идеально подходит для работы из дома или потоковой передачи контента. Эта модель 4K UHD IPS предлагает 98% охват цветового пространства DCI-P3, поддерживает HDR10 и обеспечивает яркость 350 нит для комфортного просмотра.


  Другим вариантом является 27-дюймовый интеллектуальный монитор WQHD Nitro GS272U, который притягивает внимание благодаря разрешению 2560x1440 и частоте обновления до 180 Гц, что делает его отличным выбором и для геймеров.

  Все новые модели мониторов Acer оборудованы платформой WebOS, что дает пользователям возможность выходить в интернет, выполнять рабочие задачи и наслаждаться потоковым развлечением без необходимости подключения дополнительного ноутбука или устройства. Кроме того, присутствуют такие полезные функции, как поддержка Wi-Fi и Bluetooth, беспроводное дублирование экрана через AirPlay и Miracast, а также порты RJ45 для проводного подключения к сети. 

#технологии #acer #железо #мониторы
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