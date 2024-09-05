Дрон был уничтожен системами противовоздушной обороны республики

В ночь с 4 на 5 сентября украинские военнослужащие вновь предприняли попытку атаки с использованием беспилотников на территорию Российской Федерации. В частности, была зафиксирована попытка удара по порту Новороссийска. Сообщается об уничтожении нескольких беспилотных катеров ВМС Украины.

Также киевские формирования применяли дроны для нападения на Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что один беспилотник был выявлен и ликвидирован силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Пострадавших и ущерба не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

На фоне событий поступают сообщения о том, что беспилотники ВСУ, направленные в сторону России, вторглись в воздушное пространство Республики Беларусь. В районе Гомеля зарегистрировано два взрыва. По информации ряда источников, один из дронов Вооруженных сил Украины был перехвачен белорусской системой ПВО в воздухе над Гомельской областью. Также сообщается, что после инцидента в небо поднялись истребители белорусских ВВС.

Пока официальные лица не дали комментариев по поводу очередной активности украинских дронов в белорусском воздушном пространстве. Стоит напомнить, что несколько недель назад в Беларуси были найдены обломки украинского беспилотника. А в прошлом году один из дронов Украины был нацелен на аэродром Мачулищи под Минском с целью атаки на российский самолет А-50.