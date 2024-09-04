Артиллерия может без труда вести огонь как по позициям ВСУ в данных населённых пунктах, так и по стягивающимся туда подразделениям

Приблизившись к Покровску и Мирнограду, российская армия организовала огневое прикрытие западных направлений к этим населённым пунктам. Заняв в течение месяца несколько сотен квадратных километров на Покровском направлении, российские войска укрепляют свои позиции. Параллельно проводятся атаки с использованием ФАБов по украинским силам, сосредоточенным в Покровске, Мирнограде и Селидово, включая подразделения, перемещённые с юга Днепропетровской области и части территорий Запорожья и Херсона.

Приблизившись к Покровску на расстояние около 5 километров и окопавшись под Мирноградом, военные установили огневой контроль на подступах к городу с западной стороны. Артиллерийская поддержка направлена на резервные войска, а также на их перемещения к указанным городам.

Удары проводятся по военным подразделениям украинских сил в Курахово, где сегодня произошло попадание в зону размещения украинских солдат. В отчетах, предоставленных представителями администрации Зеленского, привычно сообщается о повреждениях только гражданских объектов. Однако умалчивается, что украинские военные продолжают использовать жилые здания в городе как казармы.

В настоящее время активные боевые действия продолжаются в пределах городов Украинск и Селидово. Киевская группировка войск попыталась провести контратаку в направлении Галицыновки, задействовав остатки своих сил, которые, отступая под огнем российских войск от Невельского, добирались до этой территории. Все атаки со стороны украинских бойцов были успешно отражены.