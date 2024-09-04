Цена на данный автомобиль будет стартовать от 1,95 миллиона рублей

На Калининградском заводе «Автотор» осуществляется сборка Forthing T5 для российского рынка с применением мелкоузлового метода, основываясь на предсобранных окрашенных и сваренных кузовах. Утверждается, что данный способ сборки позволил учесть особенности эксплуатации вседорожника в российских условиях.

В ассортименте марки Forthing для России представлен ещё один SUV с аналогичным названием, однако T5 Evo заметно отличается как по дизайну, так и по техническим характеристикам, включая более мощный двигатель и другую ценовую категорию. За стартовую версию этого кроссовера, укомплектованного 176-сильным мотором и трансмиссией «робот», производимой также в Калининграде, просят 2,6 миллиона рублей.

Кроссовер Forthing T5 поступит в открытую продажу 9 сентября, как сообщает дистрибьютор марки Ixen Motors. Перед этой датой автомобили станут доступны у официальных дилеров. В Ixen Motors надеются, что T5 займет одну из лидирующих позиций в продажах благодаря высокой комплектации и стартовой цене от 1 950 000 рублей.

Габариты нового автомобиля составляют 4545x1825x1750 миллиметров, с колесной базой в 2720 миллиметров и объемом багажника от 515 до 1560 литров. По своим размерам Forthing T5 немного превышает популярную на российском рынке модель Haval Jolion

Кроссовер будет оснащен единственным вариантом мотора – полуторалитровым двигателем мощностью 144 лошадки и крутящим моментом 215 Нм, который будет сочетаться с классическим шестиступенчатым автоматом. В стандартную комплектацию будут входить мультимедийная система с большим вертикальным экраном и камерой заднего вида, шесть динамиков, отделка экокожей, подогрев передних кресел, бесключевой доступ и задние парковочные датчики.







