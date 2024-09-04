Младшая модель должна будет предоставить пользователям те же 45 TOPS в задачах ИИ, но в устройствах дешевле $1000

Компания Qualcomm официально презентовала свой новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, который обеспечивает производительность искусственного интеллекта на уровне 45 TOPS в ПК Copilot+ для обычных пользователей.

До этого в линейке Snapdragon X находились 12-ядерная версия «Elite» и 10-ядерная версия «Plus», однако сегодня Qualcomm добавляет совершенно новую 8-ядерную модель «Plus», нацеленную на пользователей, желающих пользоваться функциями Microsoft Copilot+ и создать мощную офисно-домашнюю систему.

Ноутбуки на базе Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, как правило, стоят более $1000, и Qualcomm меняет эту ситуацию с введением 8-ядерных моделей, которые стартуют от $799 и предлагают те же 45 TOPS AI, что и флагманские чипы, при этом поддерживая хорошую производительность и длительное время работы от аккумулятора.

Что касается характеристик, Qualcomm Snapdragon X Plus "X1P-42-100" и "X1P-46-100" имеют восемь ядер процессора Oryon, изготовленных по 4-нм технологическому процессу. Ядра разделены на два кластера. Максимально доступные тактовые частоты составляют 3,2 и 3,4 ГГц для младшей версии, а для старшей — 3,4 и 4,0 ГГц. Процессор включает 30 МБ общего кэша, с 12 МБ кэша L2 на каждый кластер.

Что касается графической подсистемы, 8-ядерные версии Snapdragon X Plus используют интегрированный графический чип Adreno X1-45, обеспечивающий вычислительную мощность в 2,1 и 1,7 TFLOP соответственно. Более продвинутые 10- и 12-ядерные модели способны предоставить мощность в 3,8 и до 4,6 TFLOP. Обе линейки поддерживают LPDDR5x DRAM с частотой 8448 MT/s, а NPU предлагает вычислительные возможности для ИИ на уровне 45 TOPS.

В плане производительности Qualcomm сопоставляет 8-ядерный Snapdragon X Plus с начального уровня чипами, такими как Ryzen 7 8840U и Core Ultra 7 155U.