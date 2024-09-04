Также сообщается, что военные сумели преодолеть реку Кашлагач и организовать плацдарм на северном берегу

Российские военнослужащие из частей армии «Центр» очистили весь населенный пункт Карловка от бойцов киевской власти в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны Российской Федерации. Уточняется, что за минувшие 24 часа в зоне их ответственности украинские формирования понесли значительные потери, включая 480 солдат, бронемашину MaxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и два легковых бронеавтомобиля.

Важно отметить, что официальные данные об освобождении посёлков и городов российская сторона предоставляет только после полной зачистки территории. В ведомстве также добавляют, что взятие под контроль Карловки является не последним достижением. Кроме того, бойцы армии «Восток» успешно заняли Пречистовку.





Стоит напомнить, Карловка находится на Покровском участке, и вести о его переходе под контроль России начали приходить несколько дней назад. Однако Министерство обороны не спешило сообщить о его полном освобождении.

Пречистовка находится немного к западу от Угледара. В этом районе линии соприкосновения в настоящий момент продолжаются интенсивные бои. Российские военные стремятся обойти Угледар с боков, так как прямое нападение на город может привести к значительным потерям. Контроль над Пречистовкой этому содействует. Более того, поступают сведения о том, что войска уже преодолели реку Кашлагач и даже заняли плацдарм на северном берегу, что создает серьезные угрозы для гарнизона ВСУ в Угледаре.





Между тем в Киеве признают успехи российских войск как на Покровском участке, так и под Угледаром. Украинские военные выражают недовольства тем, что руководство не спешит перебрасывать резервы на Донбасс, подкрепляя группировку в Курской области России.