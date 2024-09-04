Учёные исследуют возможности искусственного интеллекта в сфере образования

Колледж Дэвида Гейма в Лондоне запустил новую образовательную инициативу — программу обучения «Sabrewing», в которой основным преподавателем выступает искусственный интеллект. Эта радикальная идея, стартовавшая в сентябре 2024 года, становится первым примером использования ИИ в роли главного учителя в Великобритании. Цель программы — преобразовать образовательный процесс, используя передовые технологии ИИ и виртуальную реальность для создания индивидуализированного обучения.

Программа «Sabrewing» разработана для того, чтобы учитывать специфические учебные потребности каждого ученика. Двадцать студентов, обучающихся по программе GCSE в колледже Дэвида Гейма, стали первыми, кто испытал этот ИИ-ориентированный подход.

Программа все же не лишена человеческого аспекта. В классе присутствуют трое "обучающих тренеров", которые внимательно следят за учениками, обеспечивают поддержку и вмешиваются в случае, если технологии ИИ не справляются с заданиями, особенно в области искусства и полового воспитания.





Идея интеграции ИИ в программу колледжа Дэвида Гейма основана на стремлении исследовать возможности технологии в образовательной сфере. Администрация учреждения уверена, что ИИ способен предложить более индивидуализированный и адаптируемый опыт обучения по сравнению с классическими подходами.

Это вновь подчеркивает нарастающий интерес к применению искусственного интеллекта для улучшения высшего образования. Например, Университет штата Аризона запустил аналогичные проекты, использующие ИИ, включая ChatGPT, для поддержки различных академических процессов.

Эта программа активно исследует будущее образовательного процесса. Хотя она показывает многообещающие результаты, программа вызывает вопросы о месте ИИ в учебном процессе. Учителя и родители выражают беспокойство относительно потенциального влияния технологии на социальное и эмоциональное развитие учащихся, учитывая снижение наличия учителей, которые традиционно выступают в роли образцов для подражания и наставников.

Несмотря на эти опасения, администрация колледжа имени Дэвида Гейма сохраняет позитивный взгляд на возможности программы. Если инициатива окажется успешной, обучение с использованием ИИ может стать основой для разработки аналогичных проектов в учебных заведениях как в Великобритании, так и за ее пределами.