Собранные данные будут использоваться для формирования рекламных предложений, которые будут включаться на мультимедийной системе автомобиля

Концерн Ford зарегистрировал патент на разработку, которая позволит показывать рекламу в салонах автомобилей. Система будет фактически прослушивать диалоги между водителем и пассажирами, а также анализировать полученные данные, включая поисковые запросы и маршруты, заданные в навигации.

В ближайшее время реклама может появиться прямо в автомобилях, как в визуальном формате — на дисплее мультимедийной системы, так и в аудиоварианте — через динамики автомобиля. Вероятно, владельцам автомобилей придется заплатить дополнительную сумму, если они захотят отказаться от просмотра рекламных материалов.

Технология компании Ford разработана для того, чтобы обеспечить водителей и пассажиров «нужным» контентом. Для этого система будет следить за их разговорами, изучать маршруты из навигационного приложения и учитывать другие переменные, такие как предпочтительные автозаправочные станции или избираемые дороги.

Собранные данные будут использоваться не только для целевой рекламы. К примеру, если в автомобиле идет разговор, система не будет мешать. Однако, если в салоне станет тихо, начнется показ рекламных объявлений.

Из примечательных технологий, ранее компания Bentley запатентовала мини-дрон, выполненный в виде логотипа с четырьмя винтами. Его «парковка» предусмотрена в пространстве под капотом машины. Дрон планируется использовать для различных задач, включая поиск свободного места на парковке.