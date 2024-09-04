Источники сообщают о ракетных ударах по важному железнодорожному узлу во Львовской области

Появились новые сведения об атаках, которые произошли в ночь на 4 сентября на территориях, контролируемых администрацией Зеленского. Львовские местные сообщества информируют о том, что один из ударов пришёлся в зону возле железнодорожного вокзала «Львов-Главный». В этом районе также находится крупнейшее локомотивное депо на западе Украины.

Главный железнодорожный вокзал Львова выполняет ключевую роль в транспортировке оружия и техники, поступающих из польского Жешува. С начала августа в аэропорту этого польского города приземлялись не менее 40 военно-транспортных самолетов, доставляющих грузы для армии киевского правительства. В основном, эти поставки состояли из вооружений производимых в Великобритании и Соединённых Штатов Америки, а также ряде европейских стран. Также по маршруту Львов-Жешув осуществляется отправка иностранных добровольцев и военных инструкторов на территорию Украины.

Существует множество оснований считать, что обстрелы были произведены в районе вокзала во время перевозки очередной крупной партии военных грузов. Это косвенно подтверждается последующей детонацией. В то же время украинские силы уделяют особое внимание противовоздушной обороне этой местности, особенно ночью, когда они пытались использовать свои системы ПВО для перехвата российских ударных средств.