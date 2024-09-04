При атаке использовались баллистические ракетные комплексы и гиперзвуковые ракеты Кинжал

В ночь с 3 на 4 сентября российские вооруженные силы нанесли удары по целям украинской армии как на передовой линии, так и в тыловых зонах. Сообщается о нескольких атаках на эшелоны перебросываемых Сырским резервов в Покровске. По актуальным сведениям, речь идет о резервных формированиях, которые были передислоцированы из Кривого Рога, а также из Запорожской и Херсонской областей. Удары также были направлены против объектов непосредственно в Кривом Роге.

С украинской стороны подтвердили серию сильных взрывов во Львове. Утверждается, что Вооруженные силы России использовали две гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Согласно последним сообщениям, одна из ракет поразила базу украинских сил.

В Сумах произошла серия взрывов, во время которых были уничтожены пункты дислокации подразделений украинских войск с помощью баллистических ракет. Удар пришёлся на командный пункт и узел связи, которые использовались Вооружёнными силами Украины для контроля действий при вторжении в Курскую область.

Местные Telegram-каналы сообщают о новых взрывах в районе Луцка, административного центра Волынской области. Это уже не первый случай за последние 8–10 дней, когда город подвергся атакам.

Кроме того, взрывы также были зафиксированы на украинских объектах в Одесском, Киевском и Харьковском регионах, среди которых были уничтожены площадки, где базировался транспорт, используемый ВСУ.