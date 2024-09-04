Официальный запуск назначен на 9 сентября, ранний доступ планировался на 5 сентября, но в сообществе уже делятся впечатлениями от игры

Некоторым счастливчикам выпала уникальная возможность опробовать Warhammer 40,000: Space Marine 2 и поделиться своими первыми впечатлениями. Обладая ранним доступом к игре, они рассказывают больше подробностей о графике и игровом процессе.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 становится одним из наиболее ожидаемых запусков сентября, особенно учитывая, что с выхода предыдущей игры Space Marine прошло более тринадцати лет в 2011 году. Разработанная компанией Saber Interactive, игра позволит игрокам взять на себя роль Титуса, который вместе со своими товарищами космодесантниками будет защищать имперский мир от атаки инопланетных существ Тиранидов. В дополнение к одиночной кампании, пользователи смогут участвовать в совместных миссиях с командой из трех человек, а также в конкурентных матчах, где космические десантники будут сражаться против космических десантников Хаоса в масштабных боях.

Некоторые игроки сообщили о том, что получили свои физические копии Warhammer 40,000: Space Marine 2 раньше, чем ожидалось. По информации пользователя curvy_cinnamon на Reddit, в Германии некоторые клиенты уже начали получать свои экземпляры игры. В результате этого они смогли установить и запустить Space Marine 2 на PS5.

Покупатели Gold и Ultra Editions имеют право на ранний доступ, который был назначен на 5 сентября, что всего на четыре дня раньше официальной даты релиза, намеченной на 9 сентября.