По мнению аналитиков, Sony понесла существенные потери от данного проекта

Согласно прогнозам различных аналитиков, Concord от первого лица в духе Overwatch реализовал всего несколько тысяч копий на платформах ПК и PS5 практически за две недели продаж. Если эти жалкие данные будут подтверждены, игра станет одним из самых заметных финансовых провалов в игровой индустрии за последнее время.

Аналитик Саймон Карлесса сообщает, что продажи версии Concord для ПК составляют лишь 10 000 копий, в то время как версия для PS5 добавит к этой цифре примерно 15 000 единиц. Игра стоит 40 долларов и потребовала от Sony значительных вложений.

Риз Эллиот из Midia Research подчеркивает, что даже качественная и захватывающая игра сталкивается с большим риском неудачи на нынешнем переполненном рынке live-сервисов. На момент написания статьи, сдержанные отзывы привели к тому, что Concord получил средний рейтинг metascore 66 из 100.

Concord не стал самым популярным многопользовательским опытом во время открытого бета-тестирования. Более того, запуск на ПК собрал лишь несколько сотен пользователей, в то время как однопользовательская игра Black Myth: Wukong разошлась тиражом в миллионы копий всего за три дня.

По мнению Дина, такие игры зависят от сетевого эффекта: чем больше людей играет, тем интереснее становится сам игровой процесс. Однако количество пользователей в Concord должно значительно увеличиться в ближайшее время, иначе игре грозит угасание интереса.

Эллиот утверждает, что Concord изначально должна была быть бесплатной игрой или, по крайней мере, запущена как часть подписки PlayStation Plus для повышения шансов на успех в насыщенном жанре. Sony может рассмотреть возможность перезапуска игры в формате бесплатного развлечения, чтобы попытаться привлечь больше игроков.