По словам местных чиновников, данный боеприпас обладает большей силой и лучшей точностью, в сравнении с бомбами ФАБ-500 с УМПК

Российские Вооруженные Силы, как сообщается, впервые с начала конфликта произвели атаку на объект в Харькове с использованием авиационной "бомборакеты" «Гром-Э1». Это необычное средство было задействовано 31 августа.

Такую информацию опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, добавив, что для этой атаки использовался комбинационный боеприпас ракеты и авиабомбы. По его словам, после недолгого перерыва в августе Россия вновь активизировала обстрелы Харькова.

В интервью украинским журналистам глава прокуратуры Харьковской области Спартак Борисенко пояснил, что запуск боеприпаса осуществлялся с российского бомбардировщика Су-34. Он уточнил, что самолет, находившийся в воздушном пространстве Белгородской области России, атаковал объект в Слободском районе Харькова.

Борисенко не уточнил, куда именно была нацелена ракета «Гром-Э1», однако отметил, что в результате взрыва пострадали как административные здания, так и производственные площадки.

По словам Борисенко, вес боевой части составляет 315 килограммов, а предельная дальность поражения достигает 120 километров.

«Эта ракета обладает большей мощностью и точностью по сравнению с ФАБ-500», - отметил представитель украинской прокуратуры.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 30 августа российская армия произвела удар по объектам в Харькове с использованием корректируемых авиабомб (КАБ).