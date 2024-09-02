Der8auer изучил один из фальшивых процессоров, купленный на вторичном рынке его подписчиком

Совсем недавно известный техноблогер Der8auer раскрыл очередную махинацию с поддельным процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, продемонстрировав, насколько далеко могут зайти производители фальшивок. У него была пустая подложка и имитация теплораспределителя, что делало этот товар совершенно бесполезным.

История началась, когда один геймер посчитал, что ему удалось совершить удачную сделку на мощный процессор через площадку OLX – оригинальный 7800X3D всего за €300, что было довольно хорошей ценой по сравнению с обычной розничной стоимостью. Однако радость быстро сменилась разочарованием, когда чип оказался совершенно неработоспособным после установки.

Der8auer вернул энтузиасту полную сумму за подлинный процессор. Тем не менее, у гуру разгона были более амбициозные планы, чем просто помощь. Он фактически купил этот «муляж» для глубокого исследования и намеревался разоблачить методы мошенников. Еще до физического получения продукта, Der8auer заметил явные несоответствия на фотографиях продавца. Цвет чипа оказался слишком голубым, что не соответствовало зеленоватому оттенку оригинального процессора AMD.

Кроме того, другим очевидным признаком для него стало отсутствие клея на конденсаторах вокруг теплораспределителя. Хотя в вариантах, не относящихся к X3D, этот клей действительно отсутствует, в 7800X3D он присутствует. Таким образом, его нехватка в новинке вызвала подозрения.

Когда поддельный 7800X3D наконец прибыл, сомнения Der8auer подтвердились, и он обнаружил еще больше нарушений. Вместо ожидаемого цвета и наличия клея, он заметил, что печатная плата чипа была значительно менее толстой, чем указано в спецификациях AMD, составляя всего 0,964 мм. Это означало, что механизм крепления сокета не мог хорошо зафиксировать поддельный процессор. Тщательное исследование лазерной гравировки теплораспределителя выявило еще больше отличий, которые не могли быть замечены невооруженным глазом. Сразу стало очевидно, что данное изделие не является продукцией AMD, какой бы убедительной ни казалась его упаковка в начале.

Вскрытие процессора провело к полному разоблачению, когда Der8auer увидел, что под крышкой отсутствуют настоящие кремниевые кристаллы. Вместо реальных ядер процессора производители подделок просто создали выступ на нижней стороне теплоотводной пластины. По сути, это была пустая печатная плата.

В заключение, Der8auer отметил, что конструкция печатной платы, размещение конденсаторов и общая форма упаковки были неожиданно качественными. Однако эти убедительные детали были перечеркнуты явными физическими недостатками подделки. Тем не менее, отличия могут быть неочевидны для обычного пользователя, который лишь хочет установить чип без внимательного изучения.

Что касается мотивации мошенников, выбравших Ryzen 7800X3D вместо привычного флагманского GPU Nvidia, этот процессор, возможно, является одним из лучших игровых CPU на рынке, обладая отличной производительностью и энергоэффективностью, что и делает его таким же популярным, как видеокарты от Nvidia.