Сообщается о поражении важного логистического узла в Харьковской области

На объекты украинских войск в Киеве и Харькове был осуществлён ночной комбинированный удар. В частности, удары беспилотников-камикадзе «Герань-2» поразили военные и инфраструктурные объект. Также украинские источники отмечают, что в Киеве были атакованы цели с помощью баллистических и крылатых ракет.

Как сообщают коммунальные службы Харькова, в результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к ограничению перевозок военных грузов в регион. Помимо этого, в Полтавской области подвергся атаке производственный объект промышленных предприятий. Удары также пришлись на транспортные средства Вооружённых сил Украины, которые двигались из Харькова на север региона.

В Сумской области в результате ракетной атаки были уничтожены три пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с их расчётами. На днях были выполнены ракетные атаки на места постоянного расположения украинских бойцов и иностранных добровольцев в Харькове. Сообщается о том, что среди ликвидированных оказались военнослужащие из Эстонии, Литвы и Германии. Также были поражены установки РСЗО Vampire, произведенные в Чехии.

Интересно, что один из ударов был направлен на объект, где находились члены батальона "Азов", запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, после того как владелица торгового центра, в котором разместилась группа, написала о факте захвата своего имущества этим формированием в социальных сетях. В обращении к украинским властям она пожаловалась, что с 2014 года, поддерживая ВСУ, оказалась в ситуации, когда торговый центр был захвачен солдатами одной из украинских бригад.