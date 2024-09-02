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Zelikman
Российская армия нанесла удары по военным объектам в Киеве и Харькове
Сообщается о поражении важного логистического узла в Харьковской области

  На объекты украинских войск в Киеве и Харькове был осуществлён ночной комбинированный удар. В частности, удары беспилотников-камикадзе «Герань-2» поразили военные и инфраструктурные объект. Также украинские источники отмечают, что в Киеве были атакованы цели с помощью баллистических и крылатых ракет.

  Как сообщают коммунальные службы Харькова, в результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к ограничению перевозок военных грузов в регион. Помимо этого, в Полтавской области подвергся атаке производственный объект промышленных предприятий. Удары также пришлись на транспортные средства Вооружённых сил Украины, которые двигались из Харькова на север региона.

  В Сумской области в результате ракетной атаки были уничтожены три пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с их расчётами. На днях были выполнены ракетные атаки на места постоянного расположения украинских бойцов и иностранных добровольцев в Харькове. Сообщается о том, что среди ликвидированных оказались военнослужащие из Эстонии, Литвы и Германии. Также были поражены установки РСЗО Vampire, произведенные в Чехии.

  Интересно, что один из ударов был направлен на объект, где находились члены батальона "Азов", запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, после того как владелица торгового центра, в котором разместилась группа, написала о факте захвата своего имущества этим формированием в социальных сетях. В обращении к украинским властям она пожаловалась, что с 2014 года, поддерживая ВСУ, оказалась в ситуации, когда торговый центр был захвачен солдатами одной из украинских бригад.

#сво #армия #оружие #ракеты #дроны-камикадзе #удары
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