Данная модель сможет перевозить грузы весом до 1560 килограммов

Калининградская компания «Автотор» расширила ассортимент своего коммерческого бренда Ambertruck новой компактной моделью — грузовиком JL с полной массой 3,5 тонны, который предназначен для использования в городских перевозках. Шасси с двухместной кабиной и дизельным мотором предложено по стартовой цене 2 890 000 рублей.

С колёсной базой в 3360 миллиметров, длина Ambertruck JL составляет 5,9 метра. Грузоподъёмность этой новинки достигает 1560 килограммов. Грузовик укомплектован 2,8-литровым дизельным двигателем, мощностью 109 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Внутри кабины предусмотрены кондиционер и регулируемая рулевая колонка. Заявлено, что новый грузовик адаптирован для российских условий эксплуатации, в том числе благодаря антикоррозийному покрытию, которому подвергаются как рама, так и кабина. Кроме того, для защиты колесных арок используется специальная мастика, а капот защищает плёнка.

Калининградская компания планирует продавать JL не только на российском рынке, но и в Беларуси и Казахстане. На территории России главным соперником Ambertruck JL, вероятно, окажется Sollers Argo, который имеет аналогичные характеристики, но предлагает также бензиновую модификацию наряду с дизельной версией. Грузовик Argo с полной массой 3490 килограммов стоит 2 634 000 рублей.

В начале июня «Автотор» начал реализацию пикапа Ambertruck Work, который оснащён дизельным двигателем мощностью 128 лошадиных сил. В настоящее время цена на пикап составляет 2 599 000 рублей, однако компания предупреждает, что это предложение будет действовать лишь до конца сентября.