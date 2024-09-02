Часть устройств не соответствует требованиям новых законов, вступивших в силу 1 сентября

С 1 сентября в России начали действовать новые правила по установке дорожных комплексов для автоматической фиксации нарушений. В ряде регионов до 25% камер не соответствуют актуальным требованиям — их уже отключают для перенастройки или перемещения. Процесс обновления аппаратов потребует значительного времени.

Наибольшее количество камер подлежит перенастройке в Иркутской области — 53 комплекса, что составляет 25% от общего количества. Часть из них будут перемещены на новые участки, а другие перейдут на режим контроля дорожного движения без фиксации нарушений. В Свердловской области, где установка камер происходила с нарушениями на 28 участках, планируются аналогичные действия. В Татарстане с 1 сентября не будут учитывать данные 95 камер при вынесении штрафов, а в Башкирии 31 комплекс будет перемещён. В Якутии камеры, установленные с нарушениями, уже были переведены на другие участки. Регионом, где все камеры соответствуют новым требованиям, является Воронежская область.

В Санкт-Петербурге также были найдены несколько недостаточно эффективных комплексов, которые требуют перемещения, хотя точное их количество пока не указано. В Подмосковье необходимо внести изменения в 87 камер, что составляет 4% от общего числа. В основном они установлены на участках, которые не соответствуют актуальным требованиям по уровню аварийности.

Эксперты утверждают, что возвращение камер в эксплуатацию может занять продолжительное время. Причина в том, что стоимость переподключения одной камеры может достигать 500 тысяч рублей, и в региональных бюджетах может не быть достаточно средств для этого. Также потребуются поправки к различным техническим заданиям.

Как ранее сообщалось, в столице дорожные комплексы будут размещены по собственным, отличным от федеральных, правилам. Власти Москвы составят специализированный расширенный перечень территорий, где можно устанавливать камеры, а также упростят требования, касающиеся аварийности.