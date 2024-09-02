Сообщается, что система компаньонов станет более значимой и разнообразной в игре

Недавно BioWare провела вторую сессию вопросов и ответов в Discord относительно Dragon Age: The Veilguard, где предоставила информацию по нескольким вопросам от сообщества, таким как наличие уникальных бород у гномов, механика боя и возможность взлома замков в игре. Под небольшим знаком спойлера игровой директор Коринн Буше ответила на вопрос о взломе замков и поделилась новыми особенностями исследования, которые появятся в новом тайтле.

В Dragon Age: Inquisition исследовательские способности были связаны с классами персонажей. Воины могли разламывать стены, Разбойники могли взламывать двери, а Маги применяли Огни Вуали. В этот раз исследовательские возможности привязаны к спутникам Dragon Age: The Veilguard, каждый из которых имеет свои уникальные навыки в исследовании игрового мира. Подробности о том, как именно это будет реализовано, не были раскрыты, но это предполагает наличие семи различных исследовательских навыков вместо трех, что, очевидно, разнообразит игровой процесс.

Игрокам не требуется наличие компаньонов в группе для использования особых способностей. Как пояснил Буше, герои получат доступ к этим умениям через кинжал, который они получили от Соласа в Dragon Age: The Veilguard. К примеру, если персонаж останется в Маяке, игроки все равно смогут пользоваться его исследовательскими навыками, не включая его в команду. Это освобождает их от необходимости возвращаться в ранее посещенные локации с нужным спутником.

Хотя еще не совсем понятно, как именно это будет реализовано, данная функция представляет интерес для поклонников. Основные задания в Dragon Age: The Veilguard выглядят более прямыми, чем привычные открытые миры, но все же предлагают множество мест для исследований. Игроки смогут выполнять побочные квесты и открывать новый контент, путешествуя по локациям, например, Арлатанскому лесу, без необходимости наличия определенных компаньонов. Также в Dragon Age: The Veilguard будет интересная возможность, что компаньоны могут появляться и исчезать в игровом мире.