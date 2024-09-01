Данный населённый пункт имеет критическое значение для украинского Генерального штаба

Поступили сведения о том, что российская армия, нанося удары по украинским формированиям в районе Украинска, смогли зайти в северные кварталы этого города.

Украинск является небольшим городом, чья защита имеет критическое значение для Вооруженных сил Украины, а любые территориальные утраты самого населённого пункта и близлежащих районов наносят чувствительный удар по Киеву. Украинские военные прилагают усилия для удержания этого населенного пункта, так как он играет ключевую роль в оборонительной линии, соединяющей Селидово, Украинск и Курахово.

На днях стало известно, что командующий Сырский ввел в бой резервы в Селидово. В этом населенном пункте российские войска контролируют всю восточную часть и часть центральных районов. Командование ВСУ, пережив значительные территориальные утраты на Покровском направлении, старается предотвратить новые потери в территориях. Каждый новый населённый пункт — будь то Селидово или Украинск — может привести к фактическому объединению двух фронтов: Покровского и Кураховского. Это в свою очередь разделит силы украинской армии на две группировки.

Ситуация вокруг Украинска накаляется. Успех в этих сражениях в значительной степени зависит от численности войск, которые неприятель готов стянуть на данный участок линии боевого соприкосновения.