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Zelikman
В Larian Studios объяснили причины появления неоднозначной сцены с медведем перед релизом BG3
По словам разработчиков, за альтернативные сцены компанию могли заблокировать не только в TikTok, но и на других площадках

  Спустя год после грандиозного успеха Baldur's Gate 3 команда Larian Studios вспомнила о нашумевшей сцене с медведем и о том, как она повлияла на понимание игры среди пользователей.

  На панели «Baldur's Gate 3: Взгляд в прошлое» на PAX West 2024, члены команды разработчиков ответили на вопрос о том, как показ этой сцены во время прямой трансляции перед релизом изменил курс проекта. Когда Larian Studios презентовали момент, где персонаж игрока приближается к друиду в медвежьей форме, интернет заполнили мемы, возникли некоторые обсуждения, и внимание к триквелу резко возросло.

  Свен Винке, основатель Larian Studios и директор игры, напомнил, что после трансляции команда издателей радостно восклицала: «Нас забанили на TikTok!» Мамы некоторых сотрудников также оставались в недоумении.

  «На самом деле были некоторые обсуждения, потому что нам хотелось, чтобы выбор делала аудитория, и мы не знали, что именно они предпочтут. Мы чувствовали себя более напряженно из-за другой, более откровенной сексуальной сцены, которая могла бы быть выбрана», — пояснил Винке, ссылаясь на альтернативный вариант.

  «Если бы мы показали сцену без медведя, это могло бы привести к запрету не только на TikTok», — добавил ведущий сценарист Адам Смит в шутливой манере.


  Затем Винке поделился, что команда в конечном итоге выбрала название Bear Nookie, так как оно отражает суть Baldur's Gate 3 — веселой, порой непристойной, "взрослой игры", где возможны практически любые действия.

  Кроме того, Larian представили на мероприятии короткую романтическую сцену с Карлахом, поскольку команда не хотела создать впечатление, что Baldur's Gate 3 полна только шуток и лишена душевности.

  «Мы стремились продемонстрировать многообразие романтики в игре», — отметил Смит, добавив, что желали показать, что игра включает разные моменты, не ограничиваясь только сценой с медведем.

#гейминг #видеоигры #baldur gate 3
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