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Zelikman
Украинские сопротивление: Ночью российские ракеты поразили цели на Долгинцевском аэродроме
По словам источников, взрыв произошел в той части военного объекта, где размещаются самолёты ВСУ

  В конце июля украинские ВВС получили первую партию из минимум десяти истребителей, вероятнее всего, от Дании и Норвегии. В конце предыдущего месяца стало известно о потерях Вооруженных сил Украины, когда один из самолетов был сбит вместе с подготовленным пилотом.

  В России, Украине и на Западе продолжают обсуждать причины инцидента, особенно учитывая, что пилот не использовал катапультирование. Выдвигаются различные версии, включая возможность уничтожения F-16 на аэродроме в результате атак российских войск, ошибки пилота или случайного поражения от огня украинских зенитчиков, использующих американскую систему Patriot. Особенно на этой версии настаивает народный депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своими критическими высказываниями в адрес командования ВСУ.

  Между тем, российские военные продолжают наносить удары по аэродромной инфраструктуре украинских войск. Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве, сообщил, что минувшей ночью как минимум два авианалета России состоялось на Долгинцевский аэродром в районе Кривого Рога, который расположен в Днепропетровской области.

  "Первый удар был зафиксирован в 1:05 в ночь на 1 сентября, а второй — в 1:20, также в этом районе. Сопротивление утверждает, что второй взрыв произошел в северной части аэродрома, где располагаются закрытые парковки для самолетов. Взрыв оказался сильным, однако без детонации", — заявил Лебедев.

  По данным пророссийских активистов, на железнодорожную станцию «Незалежная», которая находится рядом с аэродромом, регулярно поступают составы, слышны звуки движения и сортировки вагонов. Есть вероятность, что ударами российских сил могли быть затронуты и железнодорожные объекты. Кроме того, сообщается, что на самом Долгинцевском аэродроме располагается действующий подземный командный пункт и склады, активно используемые ВСУ.

#техника #армия #оружие #ракеты #удары
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