Медийные и политические деятели призывают граждан переходить на альтернативные площадки

Активность социальной сети Х (заблокирована в РФ) Илона Маска в Бразилии начала сокращаться после того, как высший суд страны принял решение о запрете платформы на территории страны.

Когда сервис начал работать с перебоями, медийные и политические деятели оперативно отреагировали на попытки суда регулировать контент, прежде чем потерять доступ к платформе. Знаменитости начали публиковать сообщения, перенаправляя своих поклонников на альтернативные сети, в то время как специалисты в области интернет-права делились своим мнением о возможных долгосрочных последствиях таких решений.

Около 20 миллионов пользователей X в Бразилии, которая занимает пятое место по числу активных пользователей в мире, оказались вынуждены искать другие платформы после того, как Верховный суд в пятницу вечером постановил немедленно приостановить работу сервиса, поскольку миллиардер не предоставил законного представителя социальной сети в стране.

Критическим сигналом от самого богатого человека на планете стала атака на судью Верховного суда Александра де Мораеса, который вынес решение и стал центром одного из крупнейших мировых споров относительно контроля правительствами социальных сетей.

«Он обладает полной исполнительной, судебной и законодательной властью — это настоящий диктатор», — написал Маск в субботу.

В тот же день тысячи пользователей сообщали о проблемах через Downdetector — ресурс, отслеживающий сбои в работе различных сервисов. Веб-сайт зафиксировал резкий рост жалоб сразу после полуночи, и эта тенденция продолжалась весь день.