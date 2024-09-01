По мнению военных экспертов, в случае продолжения тенденции, украинские формирования могут быть окружены в самом Торецке

Российская армия не прекращает наступление на Торецком участке. После взятия под контроль посёлка Пивничное (Кирово) она успешно продвинулась и заняла населённый пункт Дружба.

Ранее поступали сведения о том, что после утраты контроля над Кирово, находящимся в пригороде Торецка, оставшиеся подразделения украинских войск начали спешно покидать Дружбу. Эта эвакуация происходила под интенсивным огнём со стороны российской армии. Таким образом, утрата Дружбы привела к потере контроля Вооружёнными силами Украины над всеми восточными пригородами Торецка.





Российские вооруженные силы, продолжая свои операции, осуществляют окружение киевской группировки в Торецке с различных направлений, включая юг и север. Вместе с этим, украинские военные аналитики отмечают, что при продолжении наступления российской армии на флангах, Торецк вместе с имеющимися там частями ВСУ рискует оказаться в полуокружении, которое будет постепенно сжиматься. Не менее важно отметить, что российские военные уже активно ведут бои в пределах городской зоны Торецка. Утрата контроля киевскими силами над Дружбой является сигналом того, что украинская сторона в данном районе на сегодняшний день не имеет возможности для контратак.

Скоро станет известно, будет ли главнокомандующий ВСУ Сырский пытаться перенаправить резервные силы в этот район.