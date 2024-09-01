Игроки массово жалуются на наличие практически в каждой игре мошенниками, использующими уол-хаки и аим-боты

Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6, которая была запущена всего сутки назад, уже столкнулась с серьезными трудностями из-за читеров, проникнувших в игровые лобби. Игроки Black Ops 6 сообщают о столкновениях с мошенниками, что негативно сказывается на первоначальных впечатлениях от того, что должно было стать тестовой площадкой для будущего проекта.

Читерство остается давней проблемой в серии Call of Duty, и злоумышленникам постоянно удается обходить усилия разработчиков в борьбе с этим явлением. Недавний рост числа читеров совпал с выходом Modern Warfare 3 на Xbox Game Pass. В ответ на это франшиза предприняла ряд решительных шагов, включая блокировку более 65 тысяч аккаунтов для очистки таблиц лидеров, а также нацеливание на приложения для сканирования лобби и внедрение значительных обновлений системы RICOCHET Anti-Cheat для повышения ее эффективности.

Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 была доступна с 30 августа, предоставив тем, кто сделал предзаказ, возможность протестировать игру до ее официального выхода 25 октября. Тем не менее, как и в случае с бета-версией Modern Warfare 3 в прошлом году, новая бета также столкнулась с проблемами мошенничества. Вскоре после запуска в социальных сетях начали появляться видео, на которых читеры использовали различные хаки, включая взломы уол-хаки и аим-боты. Один из роликов, распространившийся через ModernWarzone, вызвал большой интерес, демонстрируя читера, который легко расправляется с другими игроками, что подчеркивает серьезные трудности в борьбе с мошенническими действиями в этой игровой франшизе.





Игроки выразили свое недовольство читерством в бета-версии Black Ops 6, испытывая как разочарование, так и раздражение. Один из пользователей удивился, что кто-то мог быть шокирован нарушением, учитывая его распространенность в данной серии. Другой игрок оценил, что около 20% участников использовали читы, в частности уол-хаки. Многие делились своими впечатлениями о встречах с читерами, отмечая, что в почти каждом матче был хотя бы один игрок с подозрительным поведением. Некоторые также высказали свое беспокойство относительно кросс-игры с ПК, предполагая, что ограничение совместной игры только консолями поможет решить часть проблем с читерами.

Кроме того, в блоге Call of Duty было упомянуто, что бета-версия Black Ops 6 играет важную роль в тестировании античитинговых функций. В сообщении отмечалось, что борьба с читерством остается актуальной, и TeamRICOCHET активно трудится над улучшением своих технологий. Упоминалось, что бета-тестирование необходимо для анализа и оптимизации этих мер, а система RICOCHET Anti-Cheat должна полностью заработать к моменту официального релиза игры.