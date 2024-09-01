Сообщается об уничтожении украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья.





В ночь с 31 августа на 1 сентября ВСУ предприняли массированную атаку дронами-камикадзе на территории Российской Федерации. Сообщения о фиксации БПЛА поступают с Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья.

По актуальным данным, работа сил противовоздушной обороны проводится и в настоящее время. Украинские военные продолжают пытаться нанести удары беспилоными аппаратами.

«Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. И ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве. В рамках атаки на Москву сбили ещё 2 украинских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито 9 беспилотников», - сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что в районе ночью в районе Каширской государственной районной электрической станции российские зенитчики уничтожили 3 дроны-камикадзе, пытавшихся нанести урон критической инфраструктуре.





Свыше 10 беспилотников сбиты над территорией Воронежской области, по словам местных властей, жертв и разрушений нет, ПВО успешно справились с задачей. 5 дронов поражено в Тверской области. Местные жители сообщают о серьёзном возгорании на месте падения обломков, работают специальные службы, информации о возможных пострадавших пока нет.

Данных о количестве уничтоженных дронов в других регионах пока нет. Судя по всему, на фоне череды провалов на линии боевого соприкосновения, администрация Зеленского предприняла попытку отвести внимание с поля боя, организовав массированную атаку на российскую критическую инфраструктуру и гражданские объекты.