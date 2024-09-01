Сообщается, что основные различия между моделями будут в процессоре, объеме встроенной памяти и камере.

В феврале Xiaomi представила свои флагманские модели 14 и 14 Ultra для международного рынка. Теперь, по сообщениям, компания ведет работу над "T" версиями дорогих смартфонов серии 14. Пока что информация о Xiaomi 14T и 14T Pro была весьма ограниченной. Однако, в недавнем отчете появились почти полные спецификации и ценовые ориентиры для новых устройств из серии 14T.

Согласно последним утечкам, различия между характеристиками и стоимостью моделей 14T и 14T Pro будут минимальными. Основные отличия касаются процессора, объема памяти и возможностей камеры, в то время как остальные параметры останутся весьма схожими.

Xiaomi 14T получит 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220x2712 пикселей и пиковой яркостью 4000 нит. Устройство имеет сертификат TUV Rheinland и поддержку HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. За его производительность будет отвечать чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Смартфон будет доступен с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

В плане камер Xiaomi 14T предложит 50-мегапиксельный широкоугольный объектив Leica с датчиком IMX906 размером 1/1,56 дюйма. В качестве дополнительного объектива предусмотрен 50-мегапиксельный телеобъектив Leica с 2,6-кратным увеличением, что соответствует 4-кратному оптическому зуму. Также стоит отметить наличие 12-мегапиксельного сверхширокоугольного третьего объектива Leica с углом обзора в 120 градусов. Для селфи предусмотрена камера на 32 мегапикселя, сообщает источник.





Кроме того, согласно новому отчету, Xiaomi 14T получит сертификат IP68, обеспечивающий защиту от влаги и пыли. Подключение будет возможным через два слота nano-SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Операционной системой станет Android 14, а аккумулятор будет иметь емкость 5000 мАч. Не указано, будет ли поддерживаться беспроводная зарядка.

Что касается Xiaomi 14T Pro, сообщается, что устройство будет оснащено более мощным процессором MediaTek Dimensity 9300+. Оно предложит те же 12 ГБ оперативной памяти, но объем встроенного хранилища увеличится до 512 ГБ. Также ожидаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Android 14 и поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Другое значительное различие между моделями Xiaomi 14T заключается в обработке изображений. Существует информация, что версия Xiaomi 14T Pro будет оснащена более крупной основной камерой формата 1/31 дюйма с датчиком Light Fusion 900, что позволит использовать 2-кратный «оптический эквивалент» зума. Две дополнительные камеры в 14T Pro будут идентичны тем, что находятся в 14T. Кроме того, устройство будет иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Что касается стоимости и цветовых решений, согласно последним данным, модель Xiaomi 14T (12 ГБ + 256 ГБ) будет продаваться на европейских рынках примерно $715. Модель Xiaomi 14T Pro (12 ГБ + 512 ГБ) оценена примерно в $995. Информация о наличии вариантов с большим объемом оперативной и встроенной памяти пока отсутствует.

Обе версии смартфонов будут доступны в трех расцветках: Titanium Black, Titanium Grey и Titanium Blue. На данный момент эти сведения не являются официальными, поэтому к ним стоит относиться с осторожностью. Поскольку предшествующие модели, Xiaomi 13T и 13T Pro, были анонсированы в сентябре прошлого года, ожидается, что официальное заявление о новых моделях не за горами.