Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В сети появились новые утечки о грядущих смартфонах Xiaomi 14T и 14T Pro
Сообщается, что основные различия между моделями будут в процессоре, объеме встроенной памяти и камере.

  В феврале Xiaomi представила свои флагманские модели 14 и 14 Ultra для международного рынка. Теперь, по сообщениям, компания ведет работу над "T" версиями дорогих смартфонов серии 14. Пока что информация о Xiaomi 14T и 14T Pro была весьма ограниченной. Однако, в недавнем отчете появились почти полные спецификации и ценовые ориентиры для новых устройств из серии 14T.

  Согласно последним утечкам, различия между характеристиками и стоимостью моделей 14T и 14T Pro будут минимальными. Основные отличия касаются процессора, объема памяти и возможностей камеры, в то время как остальные параметры останутся весьма схожими.

  Xiaomi 14T получит 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220x2712 пикселей и пиковой яркостью 4000 нит. Устройство имеет сертификат TUV Rheinland и поддержку HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. За его производительность будет отвечать чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Смартфон будет доступен с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

  В плане камер Xiaomi 14T предложит 50-мегапиксельный широкоугольный объектив Leica с датчиком IMX906 размером 1/1,56 дюйма. В качестве дополнительного объектива предусмотрен 50-мегапиксельный телеобъектив Leica с 2,6-кратным увеличением, что соответствует 4-кратному оптическому зуму. Также стоит отметить наличие 12-мегапиксельного сверхширокоугольного третьего объектива Leica с углом обзора в 120 градусов. Для селфи предусмотрена камера на 32 мегапикселя, сообщает источник.


  Кроме того, согласно новому отчету, Xiaomi 14T получит сертификат IP68, обеспечивающий защиту от влаги и пыли. Подключение будет возможным через два слота nano-SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Операционной системой станет Android 14, а аккумулятор будет иметь емкость 5000 мАч. Не указано, будет ли поддерживаться беспроводная зарядка.

  Что касается Xiaomi 14T Pro, сообщается, что устройство будет оснащено более мощным процессором MediaTek Dimensity 9300+. Оно предложит те же 12 ГБ оперативной памяти, но объем встроенного хранилища увеличится до 512 ГБ. Также ожидаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Android 14 и поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

  Другое значительное различие между моделями Xiaomi 14T заключается в обработке изображений. Существует информация, что версия Xiaomi 14T Pro будет оснащена более крупной основной камерой формата 1/31 дюйма с датчиком Light Fusion 900, что позволит использовать 2-кратный «оптический эквивалент» зума. Две дополнительные камеры в 14T Pro будут идентичны тем, что находятся в 14T. Кроме того, устройство будет иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

  Что касается стоимости и цветовых решений, согласно последним данным, модель Xiaomi 14T (12 ГБ + 256 ГБ) будет продаваться на европейских рынках примерно $715. Модель Xiaomi 14T Pro (12 ГБ + 512 ГБ) оценена примерно в $995. Информация о наличии вариантов с большим объемом оперативной и встроенной памяти пока отсутствует.

  Обе версии смартфонов будут доступны в трех расцветках: Titanium Black, Titanium Grey и Titanium Blue. На данный момент эти сведения не являются официальными, поэтому к ним стоит относиться с осторожностью. Поскольку предшествующие модели, Xiaomi 13T и 13T Pro, были анонсированы в сентябре прошлого года, ожидается, что официальное заявление о новых моделях не за горами.

#смартфоны #xiaomi #технологии #14t
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
78
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
3
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
50
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
7
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
7
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
2
Bloomberg: руководство Intel не исключает слияния с более крупным конкурентом
3
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
Компания Lockheed представила первый истребитель F-35 для польских ВВС
1
AMD повторно выпустила драйвер Adrenalin Edition 24.8.1 с поддержкой игровых новинок и Amuse 2.1
2
Бывший агент ЦРУ Макговерн: Армия России уже очень близко подошла к Днепру
+

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
23
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
История происхождения Магнето в комиксах
1
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4

Сейчас обсуждают

Николай Новичков
08:27
Ну я на своей 3080 с самого старта вырубаю ртх. Во всех играх.
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
NuclearMissionJam
07:52
Это все итоги эпохи SSD. Никто не экономит ресурсы, никто не оптимизирует игры. Выпускают всякую дичь, авось сойдет и заработает.
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Anton1978
07:52
Более того 2060супер на 12гиг рвет в новых играх 3070ти...В свете этого 4060ти с 16 гиг будет намного быстрее 3080 с ее жалкими 10гигами
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Сергей Анатолич
06:44
Конечно желания никто не имел. Один говорил, что вообще за грибами пошел и не заметил как оказался в составе роты вооруженных отморозков в Курской облости. Было, знаем. В 1945м году немцы то же самое ...
Кадыров показал кадры с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ
Сергей Анатолич
06:38
Дебилы. Кому нужна ваша энергетика. Поймите же, что украина нужна западу только пока её граждане убиваются на фронте. Не будет электричества вас же с факелами и копьями погонют воевать.😔
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Кызахстанчево
05:34
чтобы снизить обороноспособность европы. украина для россии вообще не соперник, если воевать всерьез. если бы была настоящая, лютая война как с врагом - то украине устроили бы блекаут в первый же ...
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Кызахстанчево
05:31
чувствуете независимость
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Александр Волков
04:54
Любая игра на UNREAL GOVNO 5.
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
Serjio Shtirlic
03:38
Херню не неси. Войну вы начали. украинцы крепостные
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Serjio Shtirlic
03:37
Телега лопается от ваших дохлых перемог на курщине
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем