По словам пожарных, на тушение электромобиля потребовалось в 30-40 раз больше воды, чем для тушения обычного автомобиля

На этой неделе в Техасе, рядом с Bass Pro Shop в Харлингене, произошел инцидент с Tesla Cybertruck, который загорелся в результате столкновения с пожарным гидрантом. По объяснению помощника начальника пожарной службы Рубена Бальбоа, столкновение привело к тому, что вода затопила автомобильный аккумулятор, что вызвало возгорание. Первые пожарные на месте предположили, что им удалось справиться с огнем, однако, новый пожар возник, когда они прекратили подачу воды на аккумулятор, что свидетельствует о сложностях, связанных с пожарами в электромобилях.

Данный случай стал вторым в Техасе, когда Tesla Cybertruck была охвачена огнём. Первый инцидент произошел после того, как владелец выехал в кювет, и это был единственный случай со смертельным исходом для данной модели. В этом случае пламя было настолько сильным, что уничтожило VIN-номер автомобиля, что сделало невозможным установление личности водителя.

При возникновении неисправности в одной из ячеек батареи электромобиля может произойти явление, известное как тепловой разгон, когда выделяемое тепло и газ запускают цепную реакцию в соседних ячейках. Пламя, возникающее в таких случаях, достигает крайне высоких температур — порой от 1260 до 2760 градусов, а процесс тушения может занять несколько часов.

Пожарным приходится менять свои подходы, применяя полное защитное снаряжение из-за избытка токсичных испарений. Кроме того, разрабатываются новые решения, например, специальные противопожарные одеяла для электромобилей, чтобы облегчить тушение. Спасатели также отметили, что для борьбы с возгоранием Tesla необходимо значительно больше воды. Со слов пожарных, требуется от 30 000 до 40 000 галлонов воды — в 40 раз больше, чем для обычного автомобиля.

По иронии судьбы, компания Tesla выпустила подробное руководство по спасению своего Cybertruck всего за неделю до инцидента в Харлингене. Это руководство предназначено для помощи спасателям, предоставляя информацию о расположении низковольтных и высоковольтных кабелей питания автомобиля.