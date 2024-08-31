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Zelikman
В Техасе после ДТП возникло возгорание Tesla Cybertruck
По словам пожарных, на тушение электромобиля потребовалось в 30-40 раз больше воды, чем для тушения обычного автомобиля

  На этой неделе в Техасе, рядом с Bass Pro Shop в Харлингене, произошел инцидент с Tesla Cybertruck, который загорелся в результате столкновения с пожарным гидрантом. По объяснению помощника начальника пожарной службы Рубена Бальбоа, столкновение привело к тому, что вода затопила автомобильный аккумулятор, что вызвало возгорание. Первые пожарные на месте предположили, что им удалось справиться с огнем, однако, новый пожар возник, когда они прекратили подачу воды на аккумулятор, что свидетельствует о сложностях, связанных с пожарами в электромобилях.

  Данный случай стал вторым в Техасе, когда Tesla Cybertruck была охвачена огнём. Первый инцидент произошел после того, как владелец выехал в кювет, и это был единственный случай со смертельным исходом для данной модели. В этом случае пламя было настолько сильным, что уничтожило VIN-номер автомобиля, что сделало невозможным установление личности водителя.

  При возникновении неисправности в одной из ячеек батареи электромобиля может произойти явление, известное как тепловой разгон, когда выделяемое тепло и газ запускают цепную реакцию в соседних ячейках. Пламя, возникающее в таких случаях, достигает крайне высоких температур — порой от 1260 до 2760 градусов, а процесс тушения может занять несколько часов.

  Пожарным приходится менять свои подходы, применяя полное защитное снаряжение из-за избытка токсичных испарений. Кроме того, разрабатываются новые решения, например, специальные противопожарные одеяла для электромобилей, чтобы облегчить тушение. Спасатели также отметили, что для борьбы с возгоранием Tesla необходимо значительно больше воды. Со слов пожарных, требуется от 30 000 до 40 000 галлонов воды — в 40 раз больше, чем для обычного автомобиля.

  По иронии судьбы, компания Tesla выпустила подробное руководство по спасению своего Cybertruck всего за неделю до инцидента в Харлингене. Это руководство предназначено для помощи спасателям, предоставляя информацию о расположении низковольтных и высоковольтных кабелей питания автомобиля.

#технологии #tesla #электромобили #cybertruck
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Gamandril
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VAKT
00:44
у них есть салоскрепный Лыбидь, который где-то там летает (нет), а единственный космонавт, кстати нормальный, а не кастрюля - уже скончался.
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VAKT
00:38
ну ты же тоже не лезешь в окопы нэньку захыщаты - знаю-знаю, у тебя "всэ инакше" и я "не розумию" : ))))
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Yвесёделерчuk
00:36
комикс мёртвый
История происхождения Магнето в комиксах
Commediant
00:34
Немножко выпили, и пошли троллить военных. Ахах) Ну пстц, на такое способны только порядочные украинцы)
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
00:32
есть старый анекдот, который правда: один хохол - это бендеровец, два хохла - это партизанский отряд, три хохла - это партизанский отряд и предатель.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
00:31
Это да.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
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с нетерпением ходят только сюда
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
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разрабы под каблуком у майков - ибо майки студии платят деньги, а не наоборот
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Мечта Шеншебека
00:28
А ни кто и не собирался покупать, к тому времени когда она выйдет (если выйдет), террористическая организация Украина перестанет существовать и игра будет неактуальна.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
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