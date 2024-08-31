По словам представителей компании, это не будет продолжением Cyberpunk: Edgerunners, а станет самостоятельным проектом





В декабре 2020 года, наконец, состоялся запуск долгожданной видеоигры Cyberpunk 2077, однако, она была встречена очень непростыми отзывами. Тем не менее, с момента появления первичных проблем, связанных с ее запуском, игра Cyberpunk 2077 значительно трансформировалась и вновь обрела популярность. И хотя многое из этого связано с неустанными усилиями разработчиков, устранявших многочисленные технические недочеты, изначально мешавшие игре, стоит отметить и другой важный аспект.

Одним из факторов, способствующих обновлению интереса к Cyberpunk 2077, стал успех анимационного сериала от Netflix Cyberpunk: Edgerunners, вдохновленного этой игрой. Аниме, получившее 8,3 балла на IMDb и впечатляющие 100% на Rotten Tomatoes, стало настоящим хитом. С момента его выхода в 2022 году, зрители начали спрашивать о продолжении. И сейчас кажется, что их мечты могут осуществиться в будущем.





Накануне генерального директора CD Projekt Михала Новаковски спросили о возможных планах по созданию дополнительных проектов в мире Cyberpunk.

«Мы определенно планируем сделать больше в плане анимации с Cyberpunk, так что я надеюсь, что этого будет достаточно в качестве ответа. Так что ожидайте увидеть больше, но это все, что я могу сделать прямо сейчас», — заявил он в ходе беседы с прессой.

Сатору Хонма, ответственный за работу с японским коммьюнити в CD Projekt, также подтвердил создание нового аниме, но заявил, что это будет самостоятельный проект.

Такое решение выглядело логично, так как финал аниме был очень завершённым, и продолжение той же истории могло бы размыть его эмоциональную нагрузку.