Сообщается, что подразделения ВСУ размещались в гостинице «Дружба»

Российские военные вновь поразили цели на захваченной киевскими формированиями территории Донецкой Народной Республики. В результате атаки баллистическая ракета поразила пункт дислокации ВСУ в гостинице «Дружба» в Покровске, где, согласно данным, размещались украинские военные.

Однако украинские источники сообщают, что объект пустовал с августа предыдущего года, а для нападения использовались зенитные ракеты из систем противовоздушной обороны С-300.

Поражение было осуществлёно примерно в три часа ночи. По информации украинской стороны, российская армия выпустила четыре ракеты, одна из которых уничтожила "инфраструктурный" объект, а другая – промышленное предприятие. На местах падения ракет работают службы экстренной помощи и коммунальные службы.

Тем не менее, есть данные о том, что гостиница «Дружба» в Покровске не оставалась пустой. Она использовалась как база размещения бойцов элитной отдельной штурмовой бригады ВСУ «Лють». В результате удара российской баллистической ракеты 11 бойцов ВСУ были ликвидированы, а еще восемь получили ранения. Более того, 18 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Также в Покровске в результате ракетного удара пострадали автосалон и сервисный центр китайского автобренда Geely, где недавно осуществлялся ремонт военной техники Вооруженных сил Украины.

Ночью российские ракеты поразили и другие цели в районе Покровска. Например, в Мирнограде ракетный удар был направлен на административное здание и прилегающую территорию угледобывающего предприятия «Мирноградуголь», где военное руководство Украины разместило военнослужащих, бронетехнику и вооружение.