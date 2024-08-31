Предусмотрены даже персональные штрафы за использования VPN для доступа к приложению

Социальная сеть Илона Маска, известная как X (заблокирована в РФ), вновь оказалась в затруднительном положении. Высший суд Бразилии ввел запрет на использование X в стране из-за распространения дезинформации. Это решение было принято судьей Александром Де Мораесом в пятницу. Платформа подверглась немедленному отстранению после того, как Маск не назначил нового законного представителя для деятельности в Бразилии.

Запрет был наложен вслед за тем, как X не соблюла местные правила по модерации контента. Это решение стало частью затяжного конфликта с судебной системой страны, связанного с вопросами цензуры и контроля контента. Судья Мораес потребовал от X назначения нового законного представителя, однако Маск отказался выполнить это требование.

Судья предписал Национальному агентству по телекоммуникациям (Anatel) остановить деятельность X в течение 24 часов. Также он предоставил таким корпорациям, как Apple и Google, пять дней для удаления приложения X из своих магазинов. Кроме того, правительство будет накладывать штрафы на тех, кто попытается получить доступ к X через VPN, примерно 8900 долларов в день.

Бразильский суд приостановил операции X в стране до тех пор, пока не будут выполнены все соответствующие судебные требования, включая уплату штрафов на сумму примерно 3,28 млн долларов. Компании также рекомендовано назначить законного представителя в Бразилии.

Кроме того, Верховный суд Бразилии также заблокировал финансовые счета спутникового интернет-провайдера Маска Starlink в стране. Starlink утверждает, что такое решение является необоснованным, поскольку компания не должна нести ответственность за штрафы, наложенные на X.