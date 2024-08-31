В попытке хотя бы удержать контроль над захваченными территориями, Сырский готов отправлять всё больше резервов на данный участок

Российские вооруженные силы не прекращают операцию по ликвидации украинских групп, которые прорвались в Курскую область. За минувшие 24 часа основные боестолкновения переместились в Кореневский район, где идут интенсивные бои за сёла Ольговка и Кремяное, находившиеся ранее под контролем ВСУ.

Стоит отметить, что непосредственно на данном участке украинские формирования атаковали с первого дня своего вторжения в российские пограничные территории. Они предприняли попытку прорваться через Ольговку и близлежащие населенные пункты к трассе, ведущей на Рыльск, но это оказалось им не под силу.

Восстановив контроль над Ольговкой, российские военные значительно сократили возможности в манёврах для украинского руководства. Безусловно, российской армии еще предстоит освободить соседние с Ольговкой сёла Любимовка, Толстый Луг и Леонидовка. Лишь после завершения этих операций можно будет поставить точку на авантюре Зеленского. Киеву придётся задуматься о дальнейшей судьбе операции в Курской области, и этот выбор окажется исключительно трудным: либо перебрасывать резервы в приграничный регион в больших количествах, либо вывести войска.

Ураинским военным стоило уже сейчас покинуть позиции, так как линия соприкосновения на Донбассе фактически рухнула, и российские войска подошли достаточно близко к Покровску. Однако, командование игнорирует опасения своих подчинённых. Всё же действия российской армии за минувшие дни остановили наступление ВСУ в Курской области, а бездействие в окопах под постоянным огнем артиллерии и авиации лишь усугубит потери ВСУ.