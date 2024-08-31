Разработчики рассказали о доступных вариантах качества игры на консолях и некоторых особенностях многопользовательских режимов

Издательство Focus Entertainment, ответственное за Warhammer 40,000: Space Marine 2, ответило на множество ключевых вопросов фанатов о предстоящем релизе игры в разделе часто задаваемых вопросов. Обсуждались такие темы, как производительность на консолях и возможность кросс-игры.

В новой части Space Marine 2 игрокам предстоит увидеть Тита из Ультрамаринов, сражающегося как с ордами Тиранидов, так и с силами Хаоса, спустя 13 лет после выхода первой игры. Игра предложит кооперативную кампанию, PvE-операции и PvP-режим.

На консолях следующего поколения, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X, будет доступен режим качества с разрешением 4K при 30 кадрах в секунду, а режим производительности предлагает до 60 кадров при 1080p. На менее мощной Xbox Series S режим качества даст 1440p при 30 кадрах, в то время как режим производительности отсутствует. Что касается ПК, то игра поддержит DLSS2/FSR2 с самого старта, но DLSS3/FSR3 запланированы на более позднюю дату. На старте не будет поддержки трассировки лучей и HDR, а также расширенных форматов экрана. Focus надеется выпустить в сентябре. Аналогично, полная интеграция Steam Deck находится на стадии разработки и пока еще не завершена. Ожидается, что это произойдет к концу текущего года. Официальная поддержка модификаций отсутствует, что вполне ожидаемо, учитывая, что Space Marine 2 является официально лицензированной игрой от Games Workshop.





Компания Focus подтвердила, что в режиме кампании прогресс можно сохранить на ПК, PS5 и Xbox Series X и S при игре в оффлайн-режиме. Тем не менее, для режима PvE, который называется Operations, необходимо находиться в сети, чтобы ваш прогресс сохранялся. Оффлайн-прогресс не может быть перенесен на следующую игровую сессию. Также уточнили, что игроки должны оставаться онлайн, чтобы зафиксировать все полученные перки, скины и другие достижения.

Кроссплатформенные сохранения реализованы с помощью сервиса Prism Ray Online Services, который используется компанией Focus для ряда своих проектов. Игра в локальной сети не доступна. Focus подтвердил, что с первого дня будет полная кросс-игра между пользователями Steam, Epic Games Store, PS5 и Xbox Series X и S. Вы сможете без ограничений совместно проходить кампанию и PvE-режимы, однако, в PvP-режиме под названием Eternal War кросс-игра будет разделена: игроки ПК будут находиться в одном пуле, а консольные геймеры — в другом. Focus отметил, что такое решение принято «ради справедливости и сбалансированности», вероятно, намекая на преимущества пользователей мыши и клавиатуры по сравнению с игроками на контроллерах.