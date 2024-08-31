Именно этот экземпляр был использован в съёмках рекламного ролика для «Умри, но не сейчас» 2002 года

На следующей неделе британская компания H&H выставит на аукцион Aston Martin Vanquish образца 2001 года. За этот гранд-турер с пробегом более 60 тысяч километров предполагается выручить до 100 тысяч долларов, хотя сам по себе автомобиль не отличается особыми техническими характеристиками. Высокие прогнозы объясняются его историей: данное купе использовалось для продвижения фильма «Умри, но не сейчас» с участием знаменитого Пирса Броснана, который считается одним из лучших исполнителей роли Джеймса Бонда.

Фильм «Умри, но не сейчас» 2002 года стал очередной главой сотрудничества владельцев бондианы и Aston Martin: главный персонаж передвигался на новейшей модели Vanquish, укомплектованной шпионскими устройствами. Выставленный на торги экземпляр в фильме не снимался. Изначально он принадлежал британскому пресс-парку и благодаря этому стал звездой множества публикаций. Однако, во время подготовки к релизу именно этот Vanquish использовался для рекламной фотосессии, так как Aston Martin не смогли предоставить другой автомобиль, схожий с машиной Джеймса Бонда по цвету и отделке.

Aston Martin Vanquish, выпускавшийся в указанные годы, имел под капотом 5,9-литровый V12, развивающий мощность 460 лошадиных сил и способен был разгоняться до 100 км/ч всего за около 5 секунд, достигая максимальной скорости свыше 300 км/ч. По слухам, во время съемок Пирс Броснан был так впечатлен характеристиками Vanquish, что решил приобрести этот автомобиль для личного пользования.

В августе на аукцион был выставлен еще один Aston Martin, который имеет непосредственную связь с "бондианой", однако, его цена оценивалась гораздо выше — от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Этот экземпляр был со съёмок фильма "Искры из глаз", вышедшего в 1978 году, и продавался вместе со всем шпионским оборудованием. Однако, за такую сумму желающих купить автомобиль не нашлось.