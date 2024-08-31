Весь сюжет игры будет развиваться вокруг одного из антагонистов чёрного рыцаря — Пингвина

Есть слухи о том, что разрабатывается новая игра о Бэтмене, в которой акцент будет сделан на персонажа, не являющегося главным героем, а именно на Пингвине. При этом речь идет о версии этого злодея из фильма 2022 года «Бэтмен» под руководством Мэтта Ривза.

Фильм пользовался большой популярностью у зрителей, что во многом объясняется впечатляющим исполнением Робертом Паттинсоном роли Темного Рыцаря. Однако, на фоне его персонажа порой особенно выделялся Пингвин, сыгранный Колином Фарреллом. Эта популярность злодея послужила поводом для создания сериала, который стартует на канале 19 сентября.

Теперь становится известно, что работа ведется и над видеоигрой. Это интересно, поскольку игра предложит возможность играть за злодея с точки зрения главного героя. Хотя в прошлом были игры с антигероями Бэтмена, редко можно было увидеть их в роли центрального персонажа, за исключением «Suicide Squad: Kill the Justice League».

Хотя в настоящее время имеется ограниченное количество информации об игре, есть один важный элемент. В данный момент проект находится в стадии разработки. Об этом сообщил Мэтью Белони из Puck, указывая на то, что руководство Warner Bros. Discovery, в лице генерального директора Дэвида Заслава, "смотрит на игровое подразделение как на стратегически важное" и отказалось его продавать. Белони также отметил, что различные подразделения Warner Bros. Discovery начинают более эффективно сотрудничать в определённых областях.

Warner Bros. Discovery пока не подтвердила эту информацию. Если это действительно так, будет любопытно узнать, каким образом будет развиваться игра. Это не единственное творение о Бэтмене, находящееся в разработке; также работа ведется и над игрой для Meta Quest 3, которая была анонсирована в начале мая и ожидается к выходу в конце 2024 года.