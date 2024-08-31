Сообщается о поражении командного пункта украинской армии в районе Покровска

Ночью с 30 по 31 августа Вооружённые силы России осуществили новую комбинированную атаку на объекты украинских военных, включая районы, удаленные от передовой линии.

Поступают сообщения о нескольких взрывах в Киеве и его окрестностях. В частности, сообщается о попадании по цели в Броварах, куда удары приходят как минимум в третий раз с начала недели. По предварительным данным, под атакой оказались хранилища горюче-смазочных материалов и места размещения техники вооруженных сил. Местные сообщества также информируют о действиях российских беспилотников в районе Белой Церкви.

Взрывы были зарегистрированы и в Днепропетровской области, в том числе в Павлограде – городе, который является ключевым узлом снабжения для Покровской группы украинских вооруженных сил. Сообщается о прилёте в Покровск, где, по некоторым источникам, была применена баллистическая ракета для ликвидации одного из командных пунктов Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали офицеры ВСУ и ГУР, находившиеся на месте.

Кроме того, удары были нанесены по личному составу и технике украинских сил в районе города Красный Лиман, который находится под контролем оккупационных частей ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

На данный момент в воздухе над регионами, контролируемыми Киевом, продолжается движение множества беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают украинские источники, включая городские и областные паблики из различных регионов.