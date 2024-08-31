Также поступают сообщения о вытеснении ВСУ из посёлка Долиновка, однако, подтверждения данного факта ещё не поступало

Подтверждается информация о том, что российские подразделения, движущиеся в направлении Покровска, освободили еще одно поселение. Речь идет о селе Галицыновка, через которое уже несколько дней, после блокировки участков дорожного полотна со стороны Покровска, происходили поставки оружия, боеприпасов и личного состава Вооружённых сил Украины в Карловке. Вслед за освобождением Карловки российскими силами, остатки украинских формирований, находившиеся в посёлке, начали своё отступление непосредственно к Галицыновке, однако, задержаться там им удалось лишь на срок не более одного дня.

Армия нанесла новое поражение украинской группировке силами авиации и артиллерии на данном участке линии соприкосновения, после чего штурмовые группы взяли контроль над территорией Галицыновки. Согласно последним данным, российские войска одновременно наносят удар по киевским частям в Долиновке, которая расположена ближе к Украинску, где также происходят боестолкновения.

По неподтверждённым данным, ВСУ были вытеснены из Долиновки, что позволило подразделениям расширить контроль над площадью на Покровском направлении и усилить фланг. На северо-западе российские войска продолжают наступление в Селидово. За ночь инженерный батальон освободил ещё один городской квартал, что уменьшило площадь, контролируемую украинской армией, до менее чем 60 процентов от общего размера города.