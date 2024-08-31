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Zelikman
На Indiegogo представили мини-ПК в виде игровой приставки Sega Dreamcast
Младшая модель будет иметь на борту процессор Intel N97, а старшая получит более производительный Ryzen 5 8600G

  На Indiegogo представила мини-ПК EmuDeck Machine, основанный на Bazzite, и визуально он отличается от Sega Dreamcast лишь логотипом и размерами, в целом он крупнее. Каждое его "квадратное" измерение составляет 8,7 дюйма, в то время как максимальная длина Dreamcast равна 7,75 дюйма.

  EmuDeck Machine, в конфигурациях EM1 и EM2, оснащен четырьмя портами USB Type-A, расположенными на передней панели "контроллера" данного мини-ПК. Из них половина — это USB 2 и USB 3, что можно определить по цвету. Корпус тоже имеет физические кнопки для включения и сброса, хотя он не включает дисковод, невзирая на свой уникальный дизайн.

  Пользователь с ником dragoonDorise, который запустил EmuDeck Machines на краудфандинговой платформе Indiegogo, не первый, кто поддерживает EmuDeck, популярный интерфейс для установки и настройки разнообразных эмуляторов для Steam Deck и аналогичных портативных устройств.

  Стандартная версия EmuDeck Machine оснащена чипом Intel N97, что позволяет ей эмулировать классические игры вплоть до PS2 и Wii. Однако, результаты можно охарактеризовать как смешанные или даже неиграбельные за пределами этих платформ. В противовес ей, усовершенствованная модель EM2 использует популярный среди недорогих настольных ПК процессор AMD Ryzen 5 8600G, что дает возможность осуществлять более продвинутую эмуляцию для игр на Switch, Xbox 360 и PS3, а также обеспечивает приемлемые FPS в современных проектах для ПК. Оба варианта получили по 16 гигабайт оперативной памяти и по 512 гигабайт хранилища.

  Хотя мини-ПК еще находится на стадии прототипа и поиска финансирования, его стильный ностальгический дизайн и компактные размеры не помешают ему достигнуть заявленных характеристик. Пространство, освобожденное от громоздких CD- и DVD-приводов устаревших консолей, теперь можно использовать для установки более массивного воздушного кулера, вентилятора или даже их комбинации.

  Проект планирует собрать порядка 70 тысяч долларов финансирования до 28 октября, из которых 16 тысяч уже удалось получить в первый день. Если все будет идти по запланированному графику на странице Indiegogo, поставки данного ПК могут начаться уже в декабре, так как все необходимые комплектующие уже закуплены. В то же время работа над 3D CAD моделированием, тестированием 3D-печати и другими аспектами должна завершиться в ближайшие месяцы.

  Начальные цены на устройства на Indiegogo стартуют с 331 доллара за EM1 и 675 за EM2. Эта стоимость уже вызвала определенные замечания, особенно в адрес EM1, который находится в конкуренции со Steam Deck и рядом подержанных ПК в аналогичном ценовом диапазоне. Однако, за этими устройствами стоят особенности форм-фактора и другие нюансы. Тем не менее, если пользователя не привлекает возможность эмуляции ретро-игр или особенный дизайн, данная цена может показаться чрезмерно высокой для предлагаемых характеристик.

#игры #гейминг #мини-пк #консоли #sega dreamcast
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