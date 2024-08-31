Автомобиль будет иметь гибридную силовую установку с общей мощностью более 400 лошадиных сил.

На выставке в Чэнду китайская компания BYD показала новый минивэн под названием Xia. Как сообщает AutoHome, данный гибрид займет место в флагманской серии Dynasty, где машины названы в честь известных китайских династий. Ожидается, что продажи новинки начнутся до конца этого года, а стартовая цена составит около 300 тысяч юаней, что приблизительно 3,6 миллиона рублей.

Дизайн BYD Xia придерживается стилистики других моделей, выпускаемых под основным брендом, с привычными световыми решениями и внушительной решеткой радиатора, типичной для данного сегмента. При этом по своей форме новинка напоминает более премиальную модель Denza D9, также принадлежащую BYD.

Размеры Xia составляют 5145х1970х1805 миллиметров, а колесная база равна 3045 миллиметрам, что делает её на приблизительно 100 миллиметров короче аналогов. Интерьер BYD Xia еще не раскрыт, но предполагается, что минивэн будет иметь трехрядную конфигурацию с раздельными сиденьями во втором ряду и схожую архитектуру передней панели, как у седана Qin L, с похожими экранами и элементами управления.

Как и многие другие новинки компании BYD, новый вэн оснастят пятой генерацией гибридной системы DM. Для стандартной версии модели Xia планируется использовать полуторалитровый турбомотор мощностью 156 лошадей в сочетании с электродвигателем на 272 лошадиных сил. Однако, в будущем не исключена появление полноприводной версии с дополнительным двигателем на задней оси.