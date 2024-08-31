Ранее появились сообщения, что украинские системы ПВО по ошибке уничтожили свой истребитель ракетой ЗРК Patriot.

После того как в интернете появились данные о том, что боевой самолёт F-16 Вооруженных сил Украины был поражен ракетой комплекса Patriot, этой новостью поделилась, в том числе, народный депутат Марьяна Безугла. В результате, Зеленский решил освободить от должности командующего Воздушными силами Николая Олещука. Официальное заявление сделано Зеленским на его канале в Telegram и на других ресурсах.

"Я принял решение о смене командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем украинским летчикам, инженерам, бойцам мобильных огневых групп и расчетам противовоздушной обороны. Всем, кто по-настоящему борется за Украину — за наш успех. Нам необходимо укреплять командный состав, чтобы мы могли качественно повышать эффективность. Важно заботиться о людях, защищать личный состав и беречь каждого солдата", — заявил Зеленский.

Любопытно, что это случилось после двух ключевых событий. Сам ранее Олещук призвал судебные органы Украины привлечь к ответственности Безуглую за ее публикацию о ракетном ударе ЗУР Patriot по F-16. Затем, за час до того, как Зеленский объявил о его увольнении, Олещук опубликовал в своем Telegram пост, в котором подтвердил, что натовские авиабомбы использовались на международно признанной территории России – по гражданским объектам в Курской области.