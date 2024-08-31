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Zelikman
Согласно отчету компании Dell, компании продолжают закупать оборудование для ИИ
Поставщик серверов для искусственного интеллекта сумел нарастить свои продажу в сравнении с 2023 годом

  Акции компании Dell Technologies Inc. увеличились после того, как она опубликовала отчет с выручкой, превысившей прогнозы, что стало возможным благодаря росту продаж серверов, предназначенных для работы с нагрузками искусственного интеллекта.

  Второй финансовый квартал принес заказы на серверы, оптимизированные для ИИ, в размере 3,2 миллиарда долларов, что выше показателя в 2,6 миллиарда долларов за аналогичный период ранее. Об этом сообщили в компании в четверг. Общий объем невыполненных заказов на оборудование составил 3,8 миллиарда долларов, а по словам главного операционного директора Джеффа Кларка, объем сделок оказался "в несколько раз больше". Выручка увеличилась на 9% и достигла $25 миллиардов за квартал, завершившийся 2 августа. Средняя оценка аналитиков составляла $24,5 миллиарда. Выручка подразделения, занимающегося продажей серверов, составила $11,6 миллиарда, что превысило ожидаемый уровень в $10,9 миллиарда.

  Компания из Техаса, занимающаяся производством аппаратного обеспечения, привлекла внимание инвесторов за последний год благодаря своим высокопроизводительным серверам для ИИ. Однако, растут опасения относительно рентабельности оборудования, которое предлагает Dell и такие конкуренты, как Super Micro Computer Inc. и Hewlett Packard Enterprise Co., поскольку оно требует дорогих компьютерных чипов от таких производителей, как Nvidia Corp.

   Несмотря на то, что многие компании продолжают закупать оборудование для ИИ, инвесторы всё еще настороженны тем фактом, что нейросети могут не оправдать всех ожиданий в будущем, и гигантские вложения техногигантов окажутся напрасными.

#технологии #искусственный интеллект #dell #бизнес #оборудование
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