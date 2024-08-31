Поставки данной модели начнутся уже в сентябре этого года

На выставке в Чэнду китайская компания Zeekr представила свою новую разработку — электрический внедорожник 7X, который станет первым предложением бренда в сегменте семейных кроссоверов. Стартовая цена модели установлена на уровне 239 900 юаней, что составляет примерно 2,85 миллиона рублей. Ожидается, что поставки этого электрокара в Китае начнутся в сентябре, а продажи в Европе стартуют в 2025 году.

Размеры Zeekr 7X составляют 4825 х 1930 х 2925 миллиметров при расстоянии между осями в 2925 миллиметров, а объем багажного отделения равен 616 литрам. Дизайн автомобиля, как экстерьера, так и интерьера, перекликается со стилем седана Zeekr 007, включая светодиодные элементы на передней части и крупные экраны в салоне. Однако, в отличие от других моделей, в 7X селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку.

Мультимедийная система включает два дисплея размером 13 и 15 дюймов. На официальных изображениях также присутствует третий экран, установленный на спинке переднего пассажирского кресла, однако он будет доступен только в более дорогих комплектациях. Новинка также предложит функции обогрева и вентиляции всех сидений. Базовая версия кроссовера оснащена задним двигателем мощностью 421 л.с. от модели Zeekr 007. В более высоких комплектациях будет добавлен передний мотор, что увеличит суммарную мощность системы до 646 лошадиных сил. Для этой модели предусмотрены две батареи — на 75 и 100 кВт⋅ч, при этом первая благодаря 800-вольтовой архитектуре и особенностям конструкции может быть заряжена с 10 до 80% всего за 10,5 минут. Запас хода варьируется от 605 до 780 километров в зависимости от выбранного двигателя и батареи.

В высококлассных вариантах Zeekr 7X будут установлены 20-дюймовые колеса, адаптивные амортизаторы и пневматические элементы, позволяющие изменять клиренс в диапазоне от 190 до 230 миллиметров. На пресс-конференции представители Zeekr заявили, что даже для самой дорогой версии кроссовера цена не превысит 300 тысяч юаней.