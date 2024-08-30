По словам источников, может быть сформирована отдельная компания, либо подразделение может быть вовсе продано

Согласно сообщениям Bloomberg, производитель микропроцессоров Intel рассматривает несколько стратегий, включая потенциальное разделение корпорации на отдельные продуктовую и производственную структуры, а также пересмотр действующих проектов по строительству фабрик. В компании уже имелись обсуждения возможности отделения производственного сегмента Intel, но последние финансовые сложности компании придают этому разговору новый, более острый контекст.

Среди рассматриваемых вариантов — возможное отделение или продажа литейного направления Intel, понесшего значительные убытки, включая 2,8 млрд долларов в крайнем квартале. В результате, Intel объявила о чистых потерях в размере 1,61 млрд долларов, и аналитики ожидают сохранения негативной тенденции в 2025 году.

Intel Foundry, занимающаяся производством чипов как для Intel, так и для внешних клиентов, играет ключевую роль в стратегии Пэта Гелсингера по преобразованию компании и её укреплению на рынке в противовес таким игрокам, как AMD и Nvidia. Однако, отсутствие значительных заказов от внешних клиентов ставит под сомнение будущее этого подразделения.

По имеющейся информации, Intel обращается за советом к финансовым гигантам Morgan Stanley и Goldman Sachs, так как столкнулась с серьезными трудностями. Значимость этих переговоров возросла после плохого финансового отчета, вызвавшего падение акций Intel до исторически низких отметок за более чем десять лет. В текущем году акции синего гиганта снизились на 60%, что контрастирует с 20%-м ростом индекса американских техногигантов.