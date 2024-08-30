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Zelikman
Intel рассматривает отделение литейного направления компании
По словам источников, может быть сформирована отдельная компания, либо подразделение может быть вовсе продано

  Согласно сообщениям Bloomberg, производитель микропроцессоров Intel рассматривает несколько стратегий, включая потенциальное разделение корпорации на отдельные продуктовую и производственную структуры, а также пересмотр действующих проектов по строительству фабрик. В компании уже имелись обсуждения возможности отделения производственного сегмента Intel, но последние финансовые сложности компании придают этому разговору новый, более острый контекст.

  Среди рассматриваемых вариантов — возможное отделение или продажа литейного направления Intel, понесшего значительные убытки, включая 2,8 млрд долларов в крайнем квартале. В результате, Intel объявила о чистых потерях в размере 1,61 млрд долларов, и аналитики ожидают сохранения негативной тенденции в 2025 году.

  Intel Foundry, занимающаяся производством чипов как для Intel, так и для внешних клиентов, играет ключевую роль в стратегии Пэта Гелсингера по преобразованию компании и её укреплению на рынке в противовес таким игрокам, как AMD и Nvidia. Однако, отсутствие значительных заказов от внешних клиентов ставит под сомнение будущее этого подразделения.

  По имеющейся информации, Intel обращается за советом к финансовым гигантам Morgan Stanley и Goldman Sachs, так как столкнулась с серьезными трудностями. Значимость этих переговоров возросла после плохого финансового отчета, вызвавшего падение акций Intel до исторически низких отметок за более чем десять лет. В текущем году акции синего гиганта снизились на 60%, что контрастирует с 20%-м ростом индекса американских техногигантов.

#intel #технологии #чипы #бизнес #компании
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Катя
22:49
Повторяю, по ссылкам психически больных не хожу, как впрочем и все здравомыслящие люди, или ты настолько глуп, что русский язык не понимаешь? Поскуливай дальше плоть суслика.
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
leonid26
22:44
ты прав бот, тебя поведут твои здравомыслящие коллеги по вольеру по известной ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
Катя
22:36
так ты же ничего не говоришь, как понять того кто ничего не говорит? ты хоть сам понять можешь что сам буробишь, псих ? тебя электричеством лечить надо
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
Катя
22:35
По ссылкам психически больных не хожу, как впрочем и все здравомыслящие люди.
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
leonid26
22:34
тебе не дано, так что не пытайся понять
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
leonid26
22:34
https://www.youtube.com/watch?v=r-sTgYhLA_o&list=RDr-sTgYhLA_o&start_radio=1&rv=lsmTDzgm9Ao
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linux4ever
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Ну у тебя и бред, никаких 1000 сберспасибо за промокод на 3к покупатель не получит, а только те бонусы что есть за товар, в немного уменьшенном соответственно минусу в цене количестве. Ты сам то там к...
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Катя
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бред, теперь понятно почему турки в дупе, да сынуля турецко подданного?
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