Однако, данная модель может оказаться эксклюзивом для американского ритейлера Microcenter

Накануне AMD официально анонсировала свой новый процессор Ryzen 5 7600X3D, который предлагает отличные характеристики по разумной цене для массовых игровых систем. Этот чип пока будет доступен исключительно в магазине Microcenter за 299 долларов, а также в привлекательном комплекте. Ryzen 5 7600X3D становится самым недорогим процессором в линейке X3D среди Ryzen 7000.

С рекомендованной ценой в 299,99 долларов, Ryzen 5 7600X3D — это наиболее доступный процессор на базе Zen 4 с 3D V-Cache. Только практические тесты смогут определить, превосходит ли он Ryzen 5 7600X, который имеет более высокие тактовые частоты, разблокированный множитель и цену в 229 долларов. Тем не менее, новый процессор, безусловно, способен стать серьезным соперником для недорогих игровых настольных ПК, не предназначенных для разгона.

Ryzen 5 7600X3D обладает шестью ядрами Zen 4 с поддержкой многопоточности, функционирующими на высокой частоте от 4,10 до 4,70 ГГц. Примечательной особенностью является его кэш L3 на 96 МБ, в отличие от 32 МБ у Ryzen 5 7600X. Как и другие чипы AM5, он поддерживает два канала памяти DDR5 с максимальным объемом в 128 ГБ и 24 линии PCIe 5.0.

Новый процессор обладает TDP 65 Вт и может быть использован с материнскими платами AM5, оснащенными чипсетами A620, B650, B650E, X670 и X670E. Хотя можно разогнать оперативную память, сам процессор имеет заблокированный множитель. Тем не менее, некоторые производители материнских плат предлагают альтернативные BIOS для других процессоров X3D, что может предоставить дополнительное улучшение производительности.

Модель Ryzen 5 7600X3D будет реализована только в 28 магазинах Micro Center в США, что сильно ограничивает её доступность. Кроме того, Micro Center запустит комплект 3-в-1, который включает процессор Ryzen 5 7600X3D, материнскую плату Asus TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi и набор оперативной памяти DDR5-6000 на 32 ГБ по цене 449,99 долларов. Это на 182 доллара дешевле, чем если приобретать указанные компоненты отдельно.