Также сообщается об образовании сильного пожара на одном из военных объектов

Воздушно-Космические силы Российской Федерации нанесли серию ударов по объектам в Сумах, что привело к возникновению крупного пожара на одной из целей. Эту информацию предоставила Сумская областная военная администрация.

В результате пожара местные жители заметили задымление в отдельных районах областного центра. Поэтому власти призывают граждан закрыть окна и двери, а также по возможности оставаться в помещениях до полного устранения последствий. Сообщается о наличии пострадавших, точное число которых уточняется.

В связи с таким предупреждением можно предположить, что дым, образовавшийся в ходе пожара, может быть очень токсичным. Учитывая наличие на территории города химических производств, нельзя исключать вероятность, что они также могли оказаться под ударом.

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил прессе некоторые детали ракетных ударов по Сумам. Он отметил, что российским военным удалось уничтожить крупный склад Вооруженных сил Украины в этом городе. Существуют свидетельства, что на данный объект часто заезжали военные грузовики. По словам Лебедева, именно в этом месте произошел пожар. После поражения возникла мощная вспышка с последующими детонациями, как утверждает представитель подполья.

По некоторым сведениям, в ходе авиаудара российских сил был разрушен пункт командования и резерва одной из украинских бригад. Это довольно вероятно, поскольку накануне в российском оборонном ведомстве сообщали о поражении нескольких позиций, где дислоцировались резервы украинских частей, в 11 населенных пунктах Сумской области, включая сами Сумы.